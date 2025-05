Miss Asturias no declarará en el Tribunal Supremo ante el juez y denuncia acoso

Claudia Montes, Miss Asturias +30 años, no declarará en el Tribunal Supremo ante el juez y denuncia que está siendo víctima de acoso. La asturiana no ha recibido la citación, por lo que no podrá comparecer ante el instructor. Tampoco la han recibido sus abogados. De este modo, la asturiana permanece en su casa de Gijón y no irá al alto tribunal.

El juez Leopoldo Puente citó el pasado 23 de abril a Miss Asturias para que declarase en el marco de la causa especial sobre José Luis Ábalos por su contratación en Logirail —una subcontrata de Transportes— en la que podría haber intervenido el ministro y su asesor Koldo.

El instructor señaló su comparecencia como testigo este martes 6 de abril a las 10:00 horas de forma presencial en la sala de vistas del Tribunal Supremo. Fuentes del alto tribunal aseguran que se mantenía esta citación.

El auto trascendió a la prensa, sin embargo, Miss Asturias no ha recibido la citación en mano. Ningún agente de la Policía Judicial le ha hecho llegar la citación, ni nadie le ha contactado para informarle sobre su obligación a comparecer como testigo. Tampoco ha recibido ninguna carta en su casa, por lo que no acudirá a Madrid para asistir a la declaración.

En caso de no asistir a la citación como testigo, el juez podría imponer multa por la omisión del deber a colaborar con la justicia. Sin embargo, no es el caso, puesto que no ha sido citada correctamente.

Tal y como avanzó OKDIARIO, Miss Asturias no tenía recursos económicos para costearse el viaje a Madrid, motivo por el que su defensa iba a solicitar la declaración por videoconferencia o que fuera el juzgado el que se hiciera cargo del coste económico del traslado. No han tenido que hacer ningún trámite, puesto que no ha llegado la citación.

Víctima de acoso

Miss Asturias está viviendo estos días acoso por redes sociales, tal y como ha podido comprobar este periódico. Sólo en el último mes ha recibido casi 150.000 visitas en su perfil de Instagram y está recibiendo muchos mensajes de odio.

Los insultos también se trasladan a la calle, donde también ha sido acosada en presencia de su hijo menor de edad. Todo ello a raíz de los contactos que tuvo con José Luis Ábalos, pero que en ningún caso resultaron ser una relación sentimental.

El móvil de Claudia Montes tampoco deja de sonar y le contactan números ocultos a todas horas a raíz de que se ha filtrado su teléfono. Miss Asturias está recibiendo tal acoso que ha tenido que necesitar recurrir a medicación y está pasando por un momento delicado anímicamente.

Koldo y Miss Asturias

Fuentes cercanas a la asturiana también aseguran que Koldo García fue muy insistente con Claudia Montes. Ambos se conocieron en un mitín en Gijón y se intercambiaron los teléfonos. Fue entonces cuando el entonces asesor del ministro empezó a llamarla decenas de veces al día.

Miss Asturias alertó de estos comportamientos a José Luis Ábalos en un mensaje que ha sido intervenido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

«Sabes que durante el tiempo que Koldo estuvo hablando conmigo te estuvo ocultando que me pedía cosas obscenas y me decía que no te dijera nada», le escribió Montes a Ábalos.

El entonces ministro le trasladó el mensaje a Koldo y no tomó ninguna decisión sobre su asesor a pesar de conocer de primera mano estos comportamientos. Fue entonces cuando Koldo cambió el nombre de Miss Asturias en su teléfono de Clau Asturias a Loca Asturias.

Desahuciada de su casa

La situación económica de Miss Asturias tampoco mejora y, tal y como publicó este periódico, ha sido desahuciada de su casa. La Justicia puso fecha de desalojo de su casa, pero no se hizo efectivo, ya que los servicios sociales la declararon persona vulnerable.

Claudia Montes ha pedido un piso a las instituciones asturianas para poder vivir allí con su hijo menor. Lo hace para evitar acabar en un albergue. Por el momento no se le ha asignado piso.

Miss Asturias permanece en su casa de Gijón donde en los próximos días se le cortará la luz y el gas. Ya ha recibido el aviso de la compañía energética.