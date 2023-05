¿Por qué Paulina Rubio y Rocío Carrasco son tan amigas? La verdad detrás de su relación

“Es mi hermanita y la quiero mucho”, dice Paulina Rubio de Rocío Carrasco, pero ¿cómo nació esta amistad? En la última semana no se ha hablado de otra cosa. La cantante visitó el programa ‘Y ahora Sonsoles’ y desveló en directo que se mandaba mensajes con Rociíto. Aseguró que mantenían una relación muy estrecha y siempre que pueden pasan tiempo juntas. No tanto como el que les gustaría porque viven en países distintos. Sonsoles Ónega se quedó bastante sorprendida, pero solamente hace falta bucear un poco para saber que la amistad entre estas dos estrellas de la crónica social viene de lejos.

Paulina Rubio es tan amiga de Rociíto que estuvo en su boda con Fidel Albiac. Recordemos que este evento fue tan exclusivo que ni la familia de Carrasco fue al completo, solamente estuvieron invitados los miembros más queridos del clan. Hubo muchos rostros conocidos, por eso en su momento nadie reparó en la presencia de Paulina, pero hay varias fotos publicadas. “Mi relación con ella es una de las más hermosas que he tenido en mi vida”, dice la cantante.

Muchas cosas en común

Rocío Carrasco no tiene redes sociales, pero sí un ejército de fans que se lanzan a Twitter cada vez que tienen ocasión. Desde que Paulina Rubio estuvo en ‘Y ahora Sonsoles’ no dejan de recordar momentos que reflejan la bonita unión que hay entre Rociíto y Paulina. Ha quedado claro que no es algo nuevo. Están unidas por dos cosas importantes: el talento y el sufrimiento. Ambas adoran la música y están vinculadas al arte gracias a sus profesiones. Rocío es empresaria y organiza conciertos en memoria de Rocío Jurado y Paulina llena estadios gracias a su prodigiosa voz.

Hay otra cosa. Tanto Paulina Rubio como Rocío Carrasco han atravesado una situación separación tormentosa. Carrasco se divorció de Antonio David Flores y Paulina de Colate, con quien tiene un hijo en común. Ambos procesos judiciales han sido tormentosos. Las dos tienen problemas sin resolver con sus ex, quizá este aspecto les haya unido todavía más si cabe.

Paulina Rubio adoraba a Rocío Jurado

Ha salido a la luz otro detalle que pocos recordaban. Paulina Rubio tenía una relación muy bonita con Rocío Jurado. Las dos tenían una gran voz y compartían pasiones, pero eso no es todo. Entre ellas había un vínculo precioso, Jurado se portó fenomenal con Paulina, tanto que ella le consideraba una segunda madre. “Siempre la admiré y la respeté”, le explica la ex de Colate a Sosones Ónega. Hay algo más. ¿Por qué Rocío Jurado le tenía tanto amor a Paulina? Porque era íntima amiga de su madre, la famosa Susana Dosamantes.

Rocío Carrasco ya no se esconde

Rocío Carrasco ha estado un tiempo en silencio, pero ahora ya no se calla nada. Paulina Rubio está en España visitando platós de televisión y ciertos programas para promocionar su nueva canción. En uno de estos programas ha mostrado un mensaje de Rociíto en el que queda claro cómo es la relación que les une. Carrasco ha confirmado que son grandes amigas, a pesar de que no puedan verse con frecuencia. Siempre que tienen tiempo se encuentran y el cariño permanece intacto.