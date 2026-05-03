¿Por qué se dice «hasta el 40 de mayo no te quites el sayo»? Esta es la explicación científica detrás de esta expresión popular

Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, hay una explicación científica detrás de esta expresión popular. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que parece que el tiempo acaba siendo uno de los grandes protagonistas que hasta el momento no sabíamos. Un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en unas jornadas en las que todo puede ser posible.

Es hora de conocer un poco mejor qué puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de estas próximas jornadas. Una situación que puede cambiar por momentos y que, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas que tenemos por delante. Es hora de prepararse para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que realmente puede ser esencial. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en estos días de mayo en los que no debemos confiarnos.

El refrán dice que no nos quitemos el sayo hasta el 40 de mayo

Media España ya ha hecho el cambio de armario, por lo que, son muchos los que realmente pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Una novedad que puede convertirse en un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial y tocará empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de empezar a pensar en una serie de elementos que pueden ser esenciales en unos días en los que realmente cada detalle puede ser clave y sobre todo, en unos días en los que tocará empezar a visualizar determinadas situaciones que serán claves.

Este 40 de mayo ficticio puede empezar a darnos algunas novedades importantes que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia destacada. Un cambio de tendencia que, se ha mantenido presente durante años y años.

Hay una explicación científica detrás de este refrán popular

Debemos estar muy pendientes de un tiempo que nos dejará una serie de novedades que pueden ser claves y que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Con un tiempo que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como podemos ver en estos días, la inestabilidad puede ser un elemento que tendremos en mente en estos días que nos estarán esperando. Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se prevé un día marcado por la estabilidad en la mayor parte de la Península, exceptuando el tercio norte donde se darán cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que es probable sean de nieve en el Pirineo por encima de 1500/1800 metros. En el resto predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de tipo medio y alto en aumento en la mitad sur peninsular y el desarrollo de nubosidad de evolución por la tarde en la mitad norte y extremo oriental, siendo posibles los chubascos dispersos en el citado extremo oriental y en montañas del centro. También predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos en Baleares, con posibles chubascos aislados, más probables en Mallorca asociados al ciclo diurno. En Canarias, cielos poco nubosos al sur y nuboso al norte, con el desarrollo de nubes de evolución dejando probables chubascos en las islas montañosas.

Probables bancos de niebla matinales dispersos en el norte peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y áreas mediterráneas de la Península, aumentando en el resto. En las mínimas predominarán los descensos ligeros en la mitad nordeste peninsular y ambos archipiélagos, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas del norte».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará moderado el cierzo en el Ebro, el viento de componente norte en Baleares y en los litorales atlánticos y del sureste peninsular, el alisio en Canarias, el poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán, el viento del oeste en el Cantábrico y la tramontana en Ampurdán, con posibles intervalos fuertes en este caso. Viento flojo de componente norte en el resto».

Por lo que, tocará empezar a prepararnos para una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento, en estos días en los que todo puede ser posible en unas jornadas cargadas de actividad.