¿Por qué Alejandro Sanz habla andaluz si es de Madrid? El cantante acude hoy a ‘El Hormiguero’ derrochando como siempre su simpatía y «salero» ya que si por algo es conocido, es porque cuenta con un acento muy andaluz a pesar de que nació en Madrid y siempre ha vivido en la capital. En concreto, creció en los barrios de Pueblo Nuevo y de Moratalaz, pero entonces ¿de dónde le viene ese acento?.

¿Por qué Alejandro Sanz habla andaluz si es de Madrid?

Alejandro Sanz siempre ha presumido de Andalucía y de hecho fue nombrado Hijo predilecto de la región, en el Día de Andalucía del 2022, pero ¿Qué relación tiene Sanz con los andaluces? Alejandro nació en Madrid el 18 de diciembre de 1968, hijo de Jesús Sánchez Madero que era de Algeciras y María Pizarro Medina de Alcalá de los Gazules, de modo que queda claro entonces porque el artista habla y tiene acento andaluz.

Sanz tiene padres gaditanos, pero además es sobrino de Luis Pizarro, ex dirigente del PSOE que fue asesor de la Junta de Andalucía. Su infancia la pasó en Madrid, aunque los veranos siempre los pasó en la localidad en la que había nacido su madre y también en Carmona. Así, por ser de familia andaluza y por haber pasado parte de su infancia y adolescencia en tierras andaluzas, es por lo que tiene ese acento andaluz el artista. Un acento que nunca lo ha abandonado incluso viviendo todavía Madrid y haber pasado muchos establecido en otros lugares como Miami.

Hijo predilecto de Andalucía junto a su padrino, Manuel Alejandro

Pero el vínculo de Alejandro Sanz con Andalucía no le viene solo de familia, sino que también lo recibe de parte de su padrino, el compositor Manuel Alejandro que nació en Jerez de la Frontera y que fue también nombrado Hijo predilecto de Andalucía el mismo año en el que se nombró a Sanz, además de ser él quien le entregó al cantante la medalla que lo acredita.

Todo un motivo de alegría y satisfacción para Sanz, que no dudó en agradecer en el alma. De hecho, cuando se anunció que sería Hijo predilecto de Andalucía, escribió este bonito mensaje en redes sociales: «Una de mis madres, Andalucía, me ha nombrado Hijo Predilecto. Orgulloso y agradecido, le declaro mi amor eterno a esta tierra, que me vio crecer y me arropa en su infinito abrazo. Recibo este privilegio de la mano de mi padrino,Manuel Alejandro. No puedo pedir más».