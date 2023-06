Una profesora abronca a una alumna por no aceptar que las personas se «identifiquen» como gatos

La irracionalidad se ha apoderado de un colegio en Inglaterra. Una profesora del centro educativo Rye College, que se sitúa en el sureste de la isla de Gran Bretaña, en la región de Sussex, ha reprendido a una alumna por negarse a aceptar que una compañera se pudiese identificar con un gato. La educadora ha dicho que «es despreciable» pensar que el género únicamente se identifica con el sexo.

En dicho intercambio la profesora, al ver que no podía convencer a los alumnos de que el género está separado del sexo, advirtió de que iba a reportar ese comportamiento a la dirección y de que si no opinaban de una forma inclusiva lo mejor es que se buscasen otro colegio donde estudiar. «En términos de género. Hay muchos géneros. El género es sobre la identidad y no es una opinión. Y si no te gusta deberías irte a otro colegio», afirmó la educadora.

Una de las alumnas se defendió diciendo que su opinión era que dependiendo del sexo con el que nacieras eres mujer o varón. «Sólo dije mi opinión. Si yo respeto su opinión, ¿no pueden respetar ellos la mía?», dijo la niña. «No es una opinión», zanjó la profesora añadiendo que el género no está vinculado con «las partes privadas» con las que naces. «¿O te identificas con el género del órgano sexual con el que naces o eres un raro?», preguntó la maestra.

Ahora bien, la discusión alcanzó cotas surrealistas cuando la profesora defendió que una alumna podía identificarse con un gato y que había que respetarla. «¿Cómo te atreves? molestas cuando dices cosas como que debería estar en un manicomio» afirmó la maestra. «Sólo digo que si quieren identificarse como una vaca o algo así, entonces se han vuelto locos», aseguró la estudiante.

Este hecho fue recogido por uno de los alumnos que grabó con su móvil todo el enfrentamiento y lo publicó en una red social donde ha alcanzado decenas de miles de visitas.

Cabe decir que en su página de bienvenida el colegio inglés pública que como parte de sus «valores británicos» la escuela cuenta con una política de Igualdad, «que sigue los lineamientos de igualdad de oportunidades y garantiza que no habrá discriminación contra ningún individuo o grupo, independientemente de su religión, etnia, género, sexualidad, condición política o financiera, o similar».