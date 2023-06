La pareja de famosos que se divorcia por su adicción al sexo

Nuestros famosos tienen un problema. Cualquier paso que dan se convierte en noticia y en muchas ocasiones se sitúan ellos solos en el centro de la polémica. Una pareja de actores de reconocimiento internacional ha puesto punto y final a su historia de amor. ¿El motivo? Él es adicto al sexo y ella ha dejado de soportar sus exigencias. Ha hecho unas polémicas declaraciones y ahora el problema está en boca de todos. Los fans están completamente revolucionados, pensaban que todo iba bien y nadie esperaba que fueran a separarse por una razón tan contundente.

La identidad de los famosos

Han estado juntos 18 años y tiene cinco hijos en común. ¿Quiénes son? Tori Spelling y Dean McDermott. Hasta hace poco eran uno de los matrimonios más consolidados de la crónica social americana, pero la actriz ha anunciado que su paciencia ha llegado al límite. Considera que Dean ha llegado demasiado lejos y asegura que está pensando en el sexo todo el rato. Le ha dado varios toques de atención, pero no rectifica, por eso ha anunciado la decisión que ha tomado y asegura que no hay vuelta atrás.

La protagonista de ‘Sensación de vivir’ ha confirmado la noticia en sus rede sociales y ha pedido respeto porque asegura que la situación está controlada. “Seguiremos trabajando juntos como padres amorosos y guiaremos y amaremos a nuestros hijos en este momento tan difícil. Les pedimos a todos que respeten nuestra privacidad mientras nos tomamos este tiempo para rodear a nuestra familia con amor y trabajar nuestro camino a través de esto. Gracias a todos por vuestro apoyo y amabilidad”.

La adicción al sexo de Dean McDermott

Tori Spelling es una gran actriz y por ese motivo tiene un ejército de fans a sus espaldas que siguen todos sus pasos. Nadie esperaba que fuera a tomar una decisión tan radical, pero cuando el revuelo ha salido a la luz el público se ha posicionado a su favor. Ahora el problema de Dean McDermott es un secreto a voces y el acusan de ser el responsable de la separación. Ella le lanzó varias advertencias que cayeron en saco roto. Un testigo ha dado la versión definitiva. La prensa está revolucionada, cada vez se conocen más detalles.

“Tori y Dean terminaron hace unos tres meses. Lo intentaron, realmente lo intentaron”, empieza diciendo una fuente que prefiere no desvelar su identidad. “Pero la adicción al sexo de Dean se convirtió en demasiado para Tori. Él no la engañó, absolutamente. Pero solo quería sexo todo el tiempo”. La actriz le dio varios avisos y él no los tomó en serio porque pensaba que nunca se atrevería a dar un paso tan contundente.

Tori Spelling se gana al público

Cada vez son más los que quieren hablar de este tema. “Tori realmente necesitaba alejarse de Dean”, declara un amigo del exmatrimonio. De puertas para fuera todo era perfecto, por eso la prensa pensaba que la relación era estable, pero los que estaban cerca de ellos sabían que algo fallaba. Es cierto que nadie ha conocido la profundidad del problema hasta la fecha.