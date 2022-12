Parar en doble fila sin que te multen es posible si haces esto

Una de las sanciones más habituales en las ciudades es por estacionar el coche de forma indebida, en doble fila por ejemplo. Sin embargo, es posible parar en doble fila sin recibir una multa.

Por supuesto, es requisito obligatorio cumplir con el artículo 91.1 del Reglamento General de Circulación, que establece lo siguiente: «La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor».

Así puedes parar en doble fila

¿Cuántas veces has dejado tu coche en doble fila con los cuatro intermitentes encendidos y has bajado del coche a hacer un recado rápido? Seguro que más de una.

Pues bien, el Reglamento General de Circulación es muy claro al respecto: estacionar es doble fila siempre es una infracción tipificada, y como tal conlleva una multa de 200 euros. Da igual que permanezcas en el lugar un minuto o dos. Desde el segundo cero en el que abandonas tu puesto de conductor, estás cometiendo una infracción, y no hay ninguna duda al respecto.

Ahora bien, lo que sí puedes hacer es parar en doble fila. Parar es una maniobra permitida, la cual consiste en detenerse sin que el conductor abandone su puesto y durante un tiempo máximo de dos minutos. Como resulta lógico, tienes que hacerlo en un lugar donde no obstaculices la circulación.

El 21 de marzo de 2022 entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, que establece la obligatoriedad de apagar el motor durante la parada. De lo contrario, te enfrentarás a una multa de 100 euros por motivos medioambientales.

En definitiva, para poder parar en doble fila sin que te multen, debes hacer lo siguiente: no abandonar tu puesto de conductor, apagar el motor y retomar la circulación en, como máximo, dos minutos.

Una parada permitida es para dejar los niños en el colegio, si el conductor no se baja del vehículo, apaga el motor y no obstaculiza el tráfico. Si cumples etas reglas tan sencillas, no tendrás miedo a que te multen.

El artículo 92.1, relativo a la «Colocación del vehículo», señala: «La parada y el estacionamiento se realizarán situando el vehículo paralelamente al borde de la calzada. Por excepción, se permitirá otra colocación cuando las características de la vía u otras circunstancias así lo aconsejen».