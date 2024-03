Las palabras más duras de Roberto Brasero sobre las lluvias: van a ir a más

En sus más de 20 años de profesión, Roberto Brasero, nunca había visto una Semana Santa con estas lluvias. La Semana Santa, en general, tiene algunos instantes de todo tipo, es una fiesta primaveral en la que podríamos encontrar de todo, al menos, eso pensábamos hace unos días.

Pero lo de este 2024 ha dejado en shock hasta a los más reconocidos expertos del sector. Todo el mundo se ha quedado con la boca abierta ante lo que estaba pasando a nuestro alrededor. Las lluvias serán las grandes protagonistas de estos días que tenemos por delante pero no llegarán solas, según Roberto Brasero.

Roberto Brasero lanza las palabras más duras sobre las lluvias

Las lluvias de estos días pasados van a ir a más, si tenemos en cuenta todo lo que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que marque la diferencia. El mal tiempo se ha instalado en una Semana Santa en la que hemos tenido como gran protagonista a unas lluvias que han acabado siendo las que han marcado estos días de fiesta.

Roberto Brasero fue uno de los pocos que se adelantó a lanzar una previsión del tiempo, dejando muy claro que lo que estaba a punto de llegar podría ser un giro de lo más radical. Por lo que estábamos ante un cambio, el hecho de que no hubiera cambios, en estos días. Para este y muchos otros expertos en estos días tendríamos un poco de todo.

Hemos vivido unos días en los que quizás nadie hubiera esperado que tuviéramos una serie de problemas claves que han acabado siendo los que marcasen la diferencia. Con las lluvias por delante en estas jornadas, parece que la situación va cambiando por momentos y nos está dejando una situación poco común.

Quizás no recordamos unas vacaciones con tanto mal tiempo, pero también debemos olvidar que estamos ante una Semana Santa que este año cae mucho antes de lo que podríamos esperar y contra la que debemos luchar. Habrá llegado el cambio en el tiempo que muchos tenían muy claro que quizás no veríamos.

En lugar de esperar que el mal tiempo pasará, vamos a tener más mal tiempo. Las lluvias no nos van a abandonar, sino todo lo contrario. Habrá llegado el momento de poner rumbo a unos cambios que quizás nos sorprenderán.

Van a ir a más las lluvias en esta previsión del tiempo

El experto en el tiempo Roberto Brasero quizás jamás había visto nada parecido en años. Es el profesional que tiene muy claro qué es lo que nos está esperando y cómo afrontarlo. Será mejor que no dejemos el paraguas a un lado, no solo no llega el esperado sol, sino que aparecerá más lluvia en el horizonte.

Según esta previsión: “Recuerdo por experiencia de anteriores semanas Santas –casi 20 llevo ya- que había años en los que llegaba este día, el miércoles santo, y el tiempo daba un vuelco.

Empezaba la Semana Santa de una manera y llegaban los días más señalados, los más gordos, y o bien se estropeaba después de haber empezado con sol o llegaba la calma tras unos primeros días de lluvia. Pero este año, llegamos al miércoles santo, y el tiempo va a seguir igual. O peor, dirán algunos que están esperando estos días para su procesión y que van a encontrarse con una situación que obligará de nuevo a cancelar muchas de ellas y en algunos casos la mayoría. Damos a continuación un vistazo general a la situación y luego intentamos concretar más el tiempo para estos días tan importantes.”

El jueves y el viernes santo estarán marcados por la llegada de estas lluvias abundantes con las que quizás no contábamos: “Para este día esperamos un primer frente dejando lluvias ya desde primeras horas en el norte de Andalucía y sur de Castilla La Mancha. Ya por la mañana las lluvias pueden ser fuertes en el Valle del Guadalquivir. A partir de las 12h son probables de nuevo en todo el oeste peninsular. A partir de esa hora y a lo largo de la tarde la lluvia ya estará presente de nuevo en Extremadura, oeste Castilla y León y Galicia. En el caso de Andalucía lo que muestra el modelo de previsión de lluvias es que por la tarde pueden persistir e incluso reforzarse en Andalucía occidental, mientras que en el este de Andalucía sería menos probables por la tarde y noche del jueves santo. En Málaga y Granada o incluso Jaén podría no llover por la noche, pero en Sevilla o Córdoba no se ve una pausa en las lluvias y por lo tanto también estarían presentes durante la madrugá del Jueves al Viernes Santo.” Según Brasero nos espera una recta final de Semana Santa con lluvias abundantes.