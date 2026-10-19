Ofertas flash de Amazon del día, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado
Las mejores ofertas de Amazon hoy, 19 de octubre: descuentos en hogar, tecnología y productos para preparar Halloween y la Navidad
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El otoño avanza, las temperaturas empiezan a bajar y el calendario ya nos recuerda que Halloween está a la vuelta de la esquina y la Navidad cada vez más cerca. Es el momento de sacar la ropa de abrigo, preparar la casa para los meses de frío y empezar a pensar en los regalos de las próximas fiestas.
Amazon se convierte en un aliado para quienes quieren adelantarse a estas fechas y encontrar descuentos en decoración, moda, tecnología y artículos para el hogar.
Ofertas flash de Amazon del día, en directo hoy: última hora de los descuentos y ofertas por tiempo limitado
El collar GPS para gatos y perros baja a 20,75 euros en Amazon y permite localizar a tu mascota sin suscripción
El collar GPS 2 en 1 para gatos y perros es una opción para quienes quieren tener localizada a su mascota desde el móvil. Es compatible con iOS y Android y está diseñado para utilizarse sin pagar una suscripción, por lo que puede resultar práctico para el seguimiento diario de animales pequeños. Además, cuenta con una correa ajustable y un cascabel, y puede adaptarse tanto a gatos como a perros de tamaño pequeño. Ahora cuesta 20,75 euros en Amazon, frente a su precio mediano de 22,99 euros, lo que supone un ahorro de 2,24 euros y un descuento del 10%. Antes de comprarlo, conviene comprobar cómo funciona la localización y qué compatibilidad ofrece con el móvil, ya que no todos los dispositivos anunciados como GPS utilizan el mismo sistema de seguimiento.
La bolsa porta botellas para Stanley Cup baja a 9,40 euros en Amazon con un descuento del 22%
La bolsa porta botellas para Stanley Cup de hasta 1,2 litros (40 oz) es un accesorio práctico para transportar tu vaso térmico con mayor comodidad durante viajes, excursiones o actividades al aire libre. Cuenta con una correa de hombro ajustable para llevarla colgada y un mosquetón que facilita su transporte. Además, su diseño en color rosa permite llevar el vaso protegido y tenerlo a mano mientras practicas ciclismo, haces camping o sales de paseo. Ahora cuesta 9,40 euros en Amazon, frente a su precio recomendado de 11,99 euros, por lo que puedes ahorrar 2,59 euros.
La botella térmica BOTTLE BOTTLE de 750 ml baja a 25,26 euros en Amazon y tiene un diseño antigoteo con pajita
La botella de agua BOTTLE BOTTLE de 750 ml es una opción práctica para llevar al gimnasio, al trabajo o durante las actividades al aire libre. Está fabricada en acero inoxidable con doble pared aislante e incorpora una tapa con pajita y asa para facilitar su transporte y uso diario. Además, su diseño a prueba de fugas ayuda a evitar derrames y está fabricada sin BPA. Ahora cuesta 25,26 euros en Amazon, frente a su precio mediano de 27,99 euros, lo que supone un ahorro de 2,73 euros y un descuento aproximado del 10%. También marca su precio más bajo de los últimos 30 días.
El robot aspirador Roborock Saros 10R baja de 799,99 a 699 euros: ahorra 100 euros y disfruta de una succión de 22.000 Pa
El Roborock Saros 10R es un robot aspirador con función de fregado que combina una potencia de succión de 22.000 Pa con un cuerpo ultrafino de solo 7,98 centímetros de altura, diseñado para acceder debajo de muebles bajos. Puede superar obstáculos de hasta 4 centímetros e incorpora un sistema antienredos y el brazo FlexiArm Riser para mejorar la limpieza en zonas difíciles. Además, su estación permite el vaciado automático y el secado de las mopas con aire caliente. Ahora cuesta 699 euros, frente a su precio mediano de 799,99 euros, con un descuento del 13%.
Estos leggings deportivos SINOPHANT bajan de 11,99 a 7,95 euros: cuestan menos de 8 euros y tienen un 34% de descuento
Estos leggings de mujer de SINOPHANT tienen cintura alta y un diseño elástico pensado para adaptarse al cuerpo y ofrecer sujeción en la zona abdominal. Su tejido opaco y suave permite utilizarlos tanto para hacer deporte como para crear conjuntos cómodos en el día a día. Ahora cuestan 7,95 euros, frente a su precio recomendado de 11,99 euros, con un ahorro de 4,04 euros.
El calefactor Taurus Tropicano 2400 baja de 29,99 a 23,99 euros: 2.400 W de potencia con un 20% de descuento
Con la bajada de las temperaturas, contar con una fuente de calor adicional en casa puede venir bien para los días más fríos. El Taurus Tropicano 2400 es un calefactor eléctrico de 2.400 W que incorpora termostato para regular la temperatura y función ventilador. Su diseño compacto permite colocarlo en distintas estancias según las necesidades. Ahora cuesta 23,99 euros, frente a su precio recomendado de 29,99 euros, con un descuento del 20%.
Este deshumidificador de 12 litros baja de 149,99 a 108,29 euros: ahorra un 28% y ayuda a combatir la humedad en casa
Con la llegada del frío y las lluvias, controlar la humedad en el hogar puede resultar especialmente útil. Este deshumidificador tiene capacidad para extraer hasta 12 litros de agua al día e incorpora tres modos de funcionamiento para adaptarse a distintas necesidades. También cuenta con temporizador de 24 horas, apagado automático y un tubo para el drenaje continuo, que evita tener que vaciar el depósito manualmente con tanta frecuencia. Puede utilizarse en dormitorios, baños y sótanos. Ahora cuesta 108,29 euros, frente a su precio recomendado de 149,99 euros, con un descuento del 28%.
El purificador de aire Levoit Core 200S baja de 99,99 a 84,99 euros: ahorra un 15% y controla el aparato desde el móvil
El Levoit Core 200S es un purificador de aire inteligente con filtro HEPA, diseñado para ayudar a reducir partículas como el polen y la caspa de mascotas, además de contribuir a neutralizar olores. Cuenta con un modo sueño y un funcionamiento silencioso de unos 24 dB, por lo que puede utilizarse también durante la noche. Es compatible con Alexa y permite controlar sus funciones desde una aplicación. Ahora cuesta 84,99 euros, frente a su precio mediano de 99,99 euros, con un descuento del 15%.
Los 128 rollos de papel higiénico Scottex bajan de 34,25 a 27,05 euros: ahorra un 21% con este pack familiar
Este lote de Scottex Original incluye 128 rollos de papel higiénico repartidos en cuatro paquetes de 32 unidades. Su papel de dos capas busca combinar suavidad y resistencia para el uso diario, mientras que el formato ahorro permite tener existencias en casa durante más tiempo sin necesidad de reponerlas tan a menudo. Ahora cuesta 27,05 euros, frente a su precio mediano de 34,25 euros, lo que supone un ahorro de 7,20 euros.
Este escritorio elevable FLEXISPOT baja de 199,99 a 161,49 euros: ahorra un 19% y trabaja sentado o de pie
Este escritorio elevable de FLEXISPOT cuenta con un tablero de 120 x 60 centímetros y permite ajustar la altura entre 75 y 110 centímetros para alternar entre trabajar sentado y de pie. Incluye un organizador de cables, un sistema anticolisión con retroceso y cuatro memorias para guardar las alturas preferidas. Además, ofrece una garantía de cinco años. Ahora cuesta 161,49 euros, frente a su precio recomendado de 199,99 euros, con un ahorro de 38,50 euros.
El calefactor cerámico Dreo baja de 49,99 a 44,99 euros: calienta tu casa con un 10% de descuento
Con la bajada de las temperaturas, este calefactor eléctrico de Dreo puede ser una alternativa para calentar una estancia sin necesidad de encender la calefacción de toda la casa. Tiene una potencia de 1.500 W, tres modos de funcionamiento y termostato para ajustar la temperatura. También incorpora un temporizador de hasta 12 horas y sistemas de seguridad contra el sobrecalentamiento y el vuelco. Su diseño portátil y silencioso facilita colocarlo en distintas habitaciones. Ahora cuesta 44,99 euros, frente a su precio recomendado de 49,99 euros, con un descuento del 10%.
Este robot limpiafondos para piscina baja de 449,99 a 332,49 euros: limpia el suelo y las paredes con un 26% de descuento
El robot limpiafondos C1 de BRINBO está diseñado para limpiar tanto el fondo como las paredes de piscinas de hasta 150 metros cuadrados. Ofrece hasta 180 minutos de autonomía, un caudal de 15.000 litros por hora y un sistema de doble filtración que combina filtros de 180 micras y 35 PPI. Además, cuenta con siete modos de limpieza y es compatible con piscinas de agua dulce y salada. Puede controlarse a través de una aplicación. Ahora cuesta 332,49 euros, frente a su precio mediano de 449,99 euros, lo que supone un ahorro de 117,50 euros.
El pack de 2 cepillos eléctricos Oral-B iO 3 baja a 127 euros: incluye 4 cabezales y sensor de presión
Este pack de Oral-B incluye dos cepillos eléctricos iO 3, uno negro y otro rosa, además de cuatro cabezales para facilitar la reposición. Ambos cuentan con sensor de presión para ayudar a controlar la fuerza durante el cepillado y tres modos de limpieza, entre ellos uno de blanqueamiento. Una opción para renovar los cepillos dentales de casa o compartir el pack en pareja. Ahora cuesta 127 euros, un 6% menos que el precio más bajo registrado en los últimos 30 días, de 134,67 euros.
Esta cinta de correr plegable alcanza los 12 km/h y tiene un 9% de inclinación por 159,99 euros
Entrenar en casa sin depender del tiempo que haga fuera es más fácil con esta cinta de correr plegable 5 en 1. El equipo alcanza una velocidad de 12 km/h, ofrece una inclinación de hasta el 9% y cuenta con un motor de 2,75 HP. Además, incorpora pantalla LED, control remoto, compatibilidad con aplicaciones y 12 programas HIIT para variar los entrenamientos. Su estructura admite hasta 150 kilos y su diseño plegable permite guardarla cuando no se utiliza. Está disponible por 159,99 euros.
Esta almohada cervical viscoelástica baja de 49,99 a 36,09 euros: ahorra un 28% y apuesta por un descanso sin ronquidos
Esta almohada cervical está fabricada con espuma viscoelástica y cuenta con un tejido refrescante para favorecer una sensación agradable durante el descanso. Su diseño está pensado para adaptarse a distintas posturas al dormir, tanto de lado como boca arriba o boca abajo. Además, se presenta como una opción para quienes buscan una almohada ergonómica que ayude a mantener una postura cómoda del cuello. Ahora cuesta 36,09 euros, frente a su precio recomendado de 49,99 euros, con un descuento del 28%.
Esta aspiradora sin cable baja de 209,99 a 126,34 euros: ahorra un 40% y ofrece hasta 70 minutos de autonomía
Esta aspiradora escoba sin cable cuenta con una potencia de 650 W, una capacidad de 1,8 litros y una autonomía de hasta 70 minutos. Su sistema de filtración de ocho etapas está diseñado para ayudar a retener el polvo, mientras que su luz verde facilita la detección de suciedad en alfombras y suelos de madera. Además, es autoportante y está indicada para hogares con mascotas. Ahora cuesta 126,34 euros, frente a su precio recomendado de 209,99 euros, con un descuento del 40%.
Este sofá cama de 3 plazas baja de 282,93 a 255,34 euros: un 10% de descuento en un modelo plegable 5 en 1
Este sofá cama modular de Vipbear, de 200 centímetros de largo, está diseñado para adaptarse a diferentes espacios del salón. Tapizado en pana blanca y con relleno de espuma y muelles, ofrece tres plazas y un diseño plegable 5 en 1 que permite modificar su configuración según las necesidades. Ahora cuesta 255,34 euros, frente a su precio mediano de 282,93 euros, con un ahorro de 27,59 euros.
Los pañales Dodot talla 4 bajan de 83,99 a 66,99 euros: 256 unidades y toallitas de regalo con un 20% de descuento
El pack mensual de Dodot Bebé-Seco incluye 256 pañales de talla 4, indicados para bebés de entre 9 y 14 kilos, además de un paquete de 10 toallitas Aqua Plastic Free de regalo. Están diseñados para ofrecer protección durante la noche y ayudar a prevenir las fugas. Ahora, el lote cuesta 66,99 euros, frente a su precio recomendado de 83,99 euros, lo que supone un ahorro de 17 euros.
La silla ergonómica de oficina rattantree baja de 79,99 a 64,22 euros en Amazon
La silla de escritorio ergonómica rattantree es una opción para equipar la oficina o el espacio de trabajo en casa sin gastar demasiado. Cuenta con un respaldo de malla transpirable, altura regulable y reposacabezas para adaptar la posición a las necesidades de cada usuario. Además, incorpora un respaldo ajustable y está diseñada para soportar hasta 110 kilos de peso. Disponible en color gris, ahora cuesta 64,22 euros en Amazon, frente a su precio recomendado de 79,99 euros, lo que supone un descuento del 20% y un ahorro de 15,77 euros.