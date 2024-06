El nuevo reto de Violeta Mangriñán que marca un antes y un después en su vida

Desde que saltara a la fama por su participación en el programa ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, Violeta Mangriñán no ha dejado de sorprender a sus seguidores con su determinación y capacidad para enfrentar nuevos desafíos. La joven valenciana, que se dio a conocer hace más de un lustro buscando el amor en televisión, ha recorrido un largo camino. Aunque no encontró a su pareja ideal en ese momento, su vida cambió drásticamente en 2019 cuando participó en ‘Supervivientes’. Fue allí donde conoció al italiano Fabio Colloricchio, quien se convertiría en el padre de sus dos hijas, Gala y Gia.

A pesar de no ganar el premio final del reality, Violeta encontró algo mucho más valioso: el amor y la familia que siempre había soñado. Juntos, Violeta y Fabio han estado profundamente involucrados en la crianza y educación de sus hijas, sin dejar de lado sus respectivas carreras profesionales. Violeta, conocida por su incansable espíritu emprendedor, ha expandido sus horizontes más allá del mundo de las redes sociales y la televisión.

Hace unos meses, Violeta sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar un nuevo proyecto profesional a través de sus redes sociales: la apertura de su propia cafetería especializada en matchas, una bebida que consume con frecuencia. Este nuevo negocio, junto con su doble maternidad y varias mudanzas, ha mantenido a Violeta ocupada durante todo el año. Sin embargo, su ambición no se detiene ahí. Ahora, ha decidido embarcarse en un desafío personal y académico que marcará un antes y un después en su vida.

El nuevo proyecto de Violeta

A través de su cuenta de Instagram, que se ha convertido en su gran fuente de ingresos, Violeta compartió con sus seguidores su decisión de retomar un sueño que había dejado de lado por motivos personales. «Chicos, en octubre empiezo a estudiar un curso intensivo de forma online en la UOC. Me examinaré en abril y si supero ese examen podré matricularme por fin en nutrición y dietética», anunció visiblemente emocionada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Mangriñan (@violeta)

Esta decisión de Violeta no es nueva para sus fans más fieles, ya que desde hace años ha expresado su interés en el campo de la nutrición. «Es mi asignatura pendiente. Me matriculé hace años y por motivos obvios fui posponiéndolo», explicó haciendo referencia a sus embarazos y compromisos profesionales.

A pesar de reconocer que este nuevo reto supondrá una gran organización y esfuerzo, Violeta está convencida de que puede lograrlo. «Siempre consigo lo que me propongo y si no lo consigo, lo peleo hasta el final. Mi madre se sacó una oposición sola con dos niñas, trabajando nueve o diez horas al día y lo consiguió. Ya sabéis a quién me parezco», afirmó con determinación.

El lado más desconocido de la influencer

La historia de Violeta Mangriñán es un ejemplo de perseverancia y superación. Desde sus inicios en la televisión, ha demostrado que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar grandes metas. Ahora, al embarcarse en este nuevo desafío académico, Violeta busca cumplir un sueño personal e inspirar a sus seguidores a nunca rendirse y siempre luchar por sus objetivos.

El apoyo de su familia, especialmente de Fabio, será crucial en esta nueva etapa. La pareja, que ha sabido equilibrar sus responsabilidades familiares y profesionales, se enfrenta ahora a un nuevo capítulo que promete ser tan emocionante como los anteriores. Con su firme determinación y el respaldo de sus seres queridos, Violeta está preparada para conquistar este nuevo reto y añadir un logro más a su ya impresionante carrera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Violeta Mangriñan (@violeta)

Con esto ha demostrado que tiene otras inquietudes más allá de las redes sociales. Sus detractores le acusan de lo contrario, pero ella defiende que fuera de Instagram tiene una vida rica y variada.

La decisión de estudiar nutrición y dietética enriquecerá su conocimiento y le abrirá nuevas oportunidades en su vida profesional. Con su pasión por la salud y el bienestar, la valenciana está destinada a hacer una diferencia significativa en este campo, demostrando una vez más que no hay reto que se le resista.

Un plan B

Si se le acaba el negocio en las redes sociales o en la televisión, la novia de Fabio Colloricchio siempre podrá trabajar como nutricionista. Eso sí, primero debe acabar su formación y cumplir con lo que ha dicho.

Violeta Mangriñán está lista para marcar un antes y un después en su vida, combinando su éxito en las redes sociales con sus nuevas aspiraciones académicas. Sus seguidores, sin duda, estarán atentos a cada paso de este emocionante viaje.

Hace unos meses, la joven protagonizó una gran polémica porque dijo que no le llamaba nada la atención regresar a la tele, sobre todo si tenía que participar en algún concurso. También ha descartado rodar un documental sobre su vida privada, cree que no es el momento y ahora el público sabe el motivo. Su plan de estudios le robará mucho tiempo.