Mucho cuidado, la OCU poner en alerta a los consumidores de este aceite de oliva

El aceite de oliva es una de las joyas nacionales cuya alerta ha lanzado la OCU a todos los consumidores habituales de este elemento. Ha llegado una de las alertas más duras de la OCU cuya finalidad es destapar cualquier elemento que ponga en riesgo la salud, pero también el dinero de los consumidores. Pagar por un buen aceite de oliva debe darnos un producto de primera calidad que en el caso de 9 marcas quizás no recibamos. Toma nota de estos nombres, si los tienes en la despensa mucho cuidado.

La OCU pone en alerta a los consumidores ante este aceite de oliva

Un aceite de oliva se puede convertir en el objeto más codiciado de cualquier despensa teniendo en cuenta que debe ser de la calidad señalada o marcada. La OCU se encarga de determinar que este elemento reúna las condiciones necesarias. La alerta ha saltado de la mano de 9 marcas.

Se han detectado partidas que habían sido manipuladas, no cumplían con un etiquetado que podría ser engañoso. Con lo cual, sabiendo que alguno de ellos incluso puede ser peligroso. Según el comunicado de la OCU: “En los aceites retirados se aprecian características organolépticas alteradas, es decir, el sabor, olor, color y consistencia no es el que debería tener un aceite de oliva virgen, pero no parece que haya riesgos para la salud derivados de su ingesta”.

En su mayoría estos productos son de Extremadura y cuyo etiquetado engañoso ha puesto en acción la Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES). Según este organismo público: “La alerta se hace extensiva a cualquier aceite mal etiquetado procedente de empresas andaluzas”.

Esta es la alerta que ha lanzado con este aceite de oliva

Son un total de 9 marcas que han envasado su aceite de oliva virgen extra en garrafas de cinco litros de venta en distintos puntos. Se han retirado estos aceites de oliva:

Acebuche

Virgen del Guadiana.

Cortijo del Oro.

La Campiña de Andalucía.

Galiaceite 2022.

La Abadía.

Villa de Jerez.

Don Jaén Aceite 2019.

Imperio Andaluz.

Si tienes alguna de estas marcas en tu despensa será mejor que acudas a la OCU o a las autoridades, habrás comprado un producto que quizás no cumpla con el etiquetado. El aceite de oliva debe ser de primera calidad si se vende un virgen extra.