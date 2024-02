Los motes más especiales con los que Cristina Pedroche llama a su hija Laia

Cristina Pedroche ha compartido algunos detalles sobre el vínculo que ha creado con su hija Laia mientras disfruta de una escapada a Dubái. La presentadora se ha desplazado hasta Emiratos Árabes para acompañar a su marido, el reconocido chef David Muñoz, en la apertura de su nuevo restaurante. A pesar de mantener la vida privada de su bebé en un segundo plano, Pedroche ha querido revelar algunos de los cariñosos motes con los que se refiere a ella. Es muy prudente, pero conoce muy bien cómo funciona los medios y sabe dónde están los límites, por eso ha compartido su secreto.

Cristina y Dabiz ha estado en la ciudad de los Emiratos Árabes para celebrar el nuevo reto profesional del cocinero. Cristina Pedroche ha hecho todo lo posible por incluir a Laia en esta aventura familiar. La pequeña, que cumplirá su primer año el próximo 14 de julio, ha sido el centro de atención y cuidado de sus padres durante su estancia en Dubái.

Aunque Pedroche ha mantenido la discreción en lo que respecta a su vida íntima, ha querido mostrar algunos de los cariñosos apodos con los que se dirige a su hija. Estos motes, cargados de ternura y afecto, revelan el vínculo especial que une a madre e hija, incluso en medio de compromisos profesionales y viajes internacionales. Sí, no le llama de una única forma, de hecho tiene una lista compuesta por varias opciones.

Cristina Pedroche desvela cómo llama a su hija en la intimidad

Durante su estancia en Dubái, Pedroche ha hecho hincapié en la importancia de disfrutar de momentos de calidad en familia, aprovechando cada instante junto a Laia para crear recuerdos inolvidables. A pesar de la agenda ocupada del chef Muñoz y los compromisos laborales de Pedroche, la familia ha encontrado tiempo para explorar la ciudad, relajarse en lujosos hoteles y deleitarse con la exquisita gastronomía local.

«Mi chivita me ha pedido comer y no me deja moverme de la cama. Si me levanto se despierta», ha escrito en su cuenta de Instagram. Después, consciente de que este secreto iba a generar mucha curiosidad, ha profundizado. «Sí, la llamo chivita, pitaya y ratita. La que más Laia Pitaya, incluso Piti».

La revelación de los tiernos motes con los que Pedroche se refiere a su hija Laia ha generado un cálido recibimiento por parte de sus seguidores en las redes sociales. Los fans de la comunicadora han elogiado la conexión especial entre madre e hija y han compartido mensajes de cariño y apoyo hacia la familia en este emocionante viaje a Dubái.

Es decir, la escapada de Cristina Pedroche y David Muñoz a Dubái no solo representa un mérito profesional para el chef, sino también una oportunidad para disfrutar de momentos inolvidables en familia. Con los apodos citados anteriormente, Pedroche nos recuerda el amor incondicional que une a una madre con su hija, a pesar de las polémicas declaraciones que dio en el pasado.

La polémica que protagonizó Cristina Pedroche

La presentadora siempre ha presumido de su amor por Dabiz Muñoz y en una ocasión aseguró que no iba a querer más a su bebé que a su marido. Estas declaraciones las dio antes de abrazar por primera vez a su hija y ahora ha cambiado de opinión. Reconoce que se precipitó al pronunciarse en un tono tan contundente, aunque recalca que hubo gente que no supo entender sus palabras. Lo que quería decir era que iba a seguir siendo mujer y esposa después de la maternidad, a pesar de que el bebé ocupa gran parte de su vida.

Sin lugar a dudas, la llegada de Laia al mundo ha transformado por completo la vida de la presentadora. A pesar de las críticas que ha recibido, Cristina se ha volcado por completo en su papel como madre, de hecho estuvo mucho tiempo sin salir de casa. La dedicación y el amor incondicional que Pedroche siente por Laia son evidentes en cada gesto y decisión que toma, priorizando siempre el bienestar y la felicidad de su pequeña.

Desde entonces, Pedroche ha hecho de su faceta como madre su principal prioridad, dedicando la mayor parte de su tiempo y atención a cuidar y criar a Laia. Solo se separa de su hija por motivos laborales, confiando su cuidado en manos de su abuela durante esos momentos en los que debe cumplir con sus compromisos.

No obstante, ha querido que la niña viajase a emiratos Árabes para que fuera testigo del gran paso que ha dado Dabiz Muñoz. Evidentemente no se ha enterado de nada, pero en un futuro podrá presumir de haber presenciado un hecho histórico en la trayectoria del chef. Muñoz está imparable. Su siguiente reto es abrir un restaurante en La Finca, la urbanización de lujo donde vive. Está situada a las afueras de Madrid, en un entorno privilegiado donde Laia podrá crecer con total libertad.