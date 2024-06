El momento más vergonzoso de Lydia Lozano en ‘Ni que fuéramos’: así ha sido su metedura de pata

Después de la cancelación de ‘Sálvame’ hay muchos colaboradores que se quedaron fuera del circuito televisivo, pero Lydia Lozano enseguida recibió una llamada de TVE para participar en ‘Mañaneros’ en calidad de colaboradora. La periodista también se incorporó al concurso de baile de la cadena pública y se convirtió en una de las grandes estrellas del proyecto. Sin embargo, no ha roto su relación laboral con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de la productora La Fábrica de la Tele. Esta empresa ya no existe, pero ahora hay otra que se llama Fabricantes Studio que está dirigida por los mismos profesionales y que tiene el mismo objetivo.

Lydia Lozano es colaboradora de ‘Ni que fuéramos’, un espacio que empezó a emitirse en YouTube y que ahora puede verse en Ten (un canal de la TDT). En este programa ha tenido lugar una situación muy embarazosa que ha situado a la comunicadora en el centro de la polémica. Debemos tener en cuenta que Lozano ya ha protagonizado otros revuelos por errores que ha cometido en televisión, pero ¿qué ha pasado ahora? Su nuevo fallo ha tenido lugar durante la entrevista de Marta Riesco, la reportera que se hizo un hueco en el mundo del corazón a raíz de su noviazgo con Antonio David Flores.

Lydia estaba escuchando el relato de Marta, quien aseguró que recibió una llamada de Olga Moreno que le dejó sin palabras. Riesco estaba saliendo con Antoni David mientras este seguía con Olga, aunque ella no lo sabía. Por eso le sorprendió tanto que la malagueña se pusiera en contacto con ella y le dijese: «Te estás fo** a mi marido».

El nuevo error de Lydia

Después de escuchar el relato de Marta Riesco, la colaboradora sacó sus propias conclusiones y apuntó: «Cuando llama Olga y le dice a Marta, ¿tu cuánto tiempo llevas f**** a mi mujer? Nos quedamos sorprendidos porque a mí no me consta esa llamada». Sin darse cuenta había cambiado la frase, así que Kiko Matamoros le dijo: «Será mi marido, ¿no? (…) Lo de Olga me lo he perdido. ¿Me puedes aclarar una cosa que me has dejado la cabeza vuelta? ¿Tú has dicho que hay una llamada de quién?»

Matamoros no se quedó a gusto. «Marta llama a Antonio David y lo coge Olga, entonces Moreno le pregunta que cuanto tiempo llevaba tirándose a su marido», respondía Lydia. «¡Ah! Es que habías dicho a ‘mi mujer’ y digo: ¿qué lío es este?» Lydia Lozano, para zanjar su fallo, pidió perdón y reconoció que se había explicado mal.

La nueva compañera de Lydia Lozano

Lydia Lozano ahora debe compartir plato con Marta Riesco, quien se ha incorporado al equipo de ‘Ni que fuéramos’ en calidad de reportera. Este fichaje ha sorprendido mucho porque era una de las grandes enemigas de La Fábrica de la Tele, tanto es así que acusó a la productora de estar ejerciendo acoso contra su persona. Marta se posicionó al lado de Antonio David Flores y asegura que lo hizo por amor, por eso ha pedido disculpas, de hecho también está arrepentida de la actitud que adoptó frente a Rocío Carrasco.

El nuevo ‘Sálvame’ cada vez tiene más repercusión y Riesco considera que es una nueva forma de volver a empezar. Ha estado mucho tiempo alejada de la pequeña pantalla e insiste en que nunca ha dejado de amar su profesión, por eso está dispuesta a hacer cualquier cosa para volver a ejercer de periodista. Ahora tiene una oportunidad de demostrar que ha cambiado, aunque primero debe ganarse la aprobación de Belén Esteban, con quien ha tenido un duro enfrentamiento nada más empezar.

La última exclusiva

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CanalQuickie (@canalquickie)



A pesar de cometer muchos errores, Lydia Lozano consigue exclusivas que generan una gran repercusión y en las últimas horas ha asegurado que David Rodríguez le ha sido infiel a Anabel Pantoja mientras esta estaba embarazada. «David, presuntamente, se enrolla con una chica en Canarias, mientras Anabel estaba en Estados Unidos grabando en Coachella con el equipo de ‘TardeAR’. Parece ser que una amiga lo graba todo y esa amiga de esa chica le dice: oye, que lo voy a contar todo, que tengo pruebas, pero yo me voy a callar si tú me das dinero. ¿Y qué hace? Pues ir a la justicia y decir: a mí me están extorsionando».

Lydia sostiene que Anabel ha perdonado a su novio para poder formar la familia con la que tanto sueño. «¿Qué pasa con todo esto? Pues que los compañeros del programa ‘Fiesta’ se lo cuentan a Anabel y Anabel perdona a David. No voy a meter más el dedo en la llaga. Ya había embarazo. Hay muchos periodistas que sí han visto las pruebas y yo las voy a ver próximamente».