¿Maternidad en 2024? La famosa que podría dar la sorpresa

Hay un miembro de la familia Pantoja que se ha propuesto a ampliar la familia próximamente. Antes de desvelar su identidad debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. El clan está más distanciado que nunca. Isabel Pantoja ha dado un concierto en Barcelona y únicamente ha contado con el apoyo de dos miembros: su hermano Agustín y su sobrina Anabel. Precisamente vamos a hablar de esta última porque ha dado una entrevista en su publicación de cabecera para anunciar que no descarta ser madre en un futuro cercano. Debemos tener en cuenta que hace un tiempo dio una exclusiva en ‘Viernes Deluxe’ y habló muy claro sobre este tema.

Anabel Pantoja no quería ser madre, pero después de enamorarse de Yulen Pereira cambio de opinión. Todo sucedió mientras estaba concursando en ‘Supervivientes’. De un momento a otro se dio cuenta de que quería ampliar la familia. «Hombre, es que las Trompas de Falopio caducan», le dijo al que era su novio en aquella etapa. Yulen no se sentía preparado para dar un paso importante y le pidió paciencia. El tiempo demostró que el deportista no estaba equivocado porque su relación con la sobrina de Isabel Pantoja no cuajó.

La influencer vio una entrevista en Telecinco y anunció que iba a congelar sus óvulos, algo que quieren hacer otras famosas como Marta Riesco. La periodista ha explicado que no quiere tener problemas en un futuro, por eso ha pedido ayuda a profesionales para poder ser madre cuando considere que ha llegado el momento. Es la misma teoría que maneja Anabel Pantoja, de hecho este tema le costó un conflicto con su exmarido.

¿Qué le pasó a Anabel Pantoja?

Después de confirmar su separación de Omar Sánchez, Anabel Pantoja se sentó en el plató de ‘Sálvame’ y reconoció que había sucedido algo que le alejó completamente del surfista. ¿El qué? No entró en detalles. Únicamente se limitó a decir que era un asunto íntimo y se negó a cruzar los límites, así que el público se ha quedado con esta duda. Algunos espectadores relacionaron las palabras de Anabel con un embarazo fallido, pero lo cierto es que no hay ningún dato contrastado, solo son teorías a raíz de los comentarios que hizo en su momento.

Anabel Pantoja está dispuesta a dar el paso definitivo ahora que ha vuelto a encontrar el amor gracias al fisoterapeuta de Isabel Pantoja. No descarta ser madre en un futuro, pero primero quiere dejar ciertas cosas cerradas. Acaba de comprarse una casa y necesita que todo esté en orden antes de tomar una decisión tan improtante. «Esto no es como comprar una bicicleta, tengo 37 años. Me gustaría terminar la casa, y pasar un tiempo con todo montado antes de tomar la decisión», ha comentado en ‘Lecturas’.

La joven está muy feliz. Considera que atraviesa una de las mejores etapas de su vida y agradece profundamente que su novio esté haciendo tantos esfuerzos por mantener una relación a distancia que además está bajo el foco mediático. «Haber conocido a David ha cambiado mi vida a mejor. Cruza el océano todos los jueves desde Córdoba y el viernes a las 6 de la mañana se levanta y se va a la consulta a Las Palmas. Estamos juntos hasta el domingo», explica al respecto.

El embarazo de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja se ha convertido en un rostro fundamental para entender el mecanismo de la prensa del corazón, así que su embarazo será una noticia que dará la vuelta a España. De momento solo podemos asegurar que está más enamorada que nunca, a pesar de que ha intentado que su relación no vea la luz. En su momento se dio cuenta de que era imposible guardar el secreto para siempre, por eso lanzó un mensaje a través de sus redes sociales para dejar claro que David le estaba haciendo muy feliz.

«Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú, David, sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con mi gente de aquí lo que es mi chimba de vida contigo. Voy a dejarme la piel, la grasa, el corazón, la celulitis y mi vida entera por ese amanecer mirando el mar», escribió.

Anabel quiere ser madre

Sí, Anabel Pantoja quiere ser madre, pero de momento está muy centrada en su trayectoria profesional y considera que debe ser prudente. Ha llegado fuentes cercanas aseguran que uno de los motivos de su ruptura con Omar Sánchez fue que el surfista quería ampliar la familia y ella se negó, de ahí que haya sorprendido tanto su cambio de actitud. Omar ha iniciado una nueva aventura sentimental y no quiere saber nada de su ex porque no terminaron bien.

Tanto Omar como Anabel intentaron guardar las formas, aunque no pudieron disimular mucho tiempo. Enseguida empezaron a salir informaciones que enfrentaron a la influencer con la novia que Sánchez tenía en aquel momento. Los amigos de Omar también atacaron a Anabel y esta situación desvirtuó mucho el pacto al que habían llegado.