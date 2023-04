María Casado elige a un famosísimo actor español para ser el padrino de su hija

El embarazo de María Casado sigue generando titulares bastante suculentos. Anunció la noticia en febrero de este mismo año, pero todavía hay muchas dudas encima de la mesa. Recientemente ha anunciado quién va a ser el padrino del bebé. Podemos adelantar que el público está realmente sorprendido, pero antes hay que dar unas pinceladas sobre el contexto de esta noticia. María es muy prudente con su vida privada y apenas suele compartir parcelas de su intimidad. Por eso ha sorprendido tanto que esté dando tantos detalles sobre su embarazo.

La periodista y presentadora está encantada con todo lo que está pasando. La reacción del público ha sido muy buena: todos le adoran y se alegran por ella. Es imposible encontrar a alguien que le dedique malas palabras. Tiene muy buena reputación en su profesión y conoce a personas importantes. Es amiga de rostros muy conocidos y una de estas amistades ejercerá de padrino de su bebé. Estamos hablando de un famosísimo actor que no ha hecho más que aumentar la popularidad de este embarazo tan esperado.

El famoso actor que María Casado ha elegido como padrino de su hija

María Casado ha desvelado quién va a ser el padrino de su hija, una niña que se llamará Daniela y que ya se ha convertido en uno de los bebés más famosos del momento. La presentadora ha confirmado que le ha pedido a Antonio Banderas que ocupe este papel tan trascendental en la vida de su bebé. Se lo ha pedido durante una conversación privada. “En la intimidad, sí, así que estoy muy feliz. Ojalá, porque va a ser la gran familia que tenemos en Málaga con Antonio y con toda la familia del teatro Soho, así que Daniela va a estar muy bien arropada”, ha comentado, al respecto.

Martina DiRosso, la otra madre del bebé, se está mostrando mucho más prudente y apenas hace declaraciones al respecto. Lleva una vida bastante más discreta y prefiere no mezclarse en los revuelos relacionados con la prensa del corazón. No se esconde, pero tampoco airea lo que está pasando porque prefiere guardárselo para ella. También debemos recordar que es una profesional muy destacada en su sector. Quiere que hablen de ella por su trabajo y no por cuestiones relacionadas con su vida sentimental.

Así está yendo el embarazo de María Casado

María, a diferencia del comportamiento de Martina, ha hecho declaraciones bastante jugosas sobre su embarazo. No solamente ha develado que Antonio Banderas será el padrino de su hija, ha explicado cómo está siendo su embarazo. Dice que no está pendiente de las consecuencias del mismo porque lo está disfrutando mucho. “Me preocupa lo justo y necesario porque es algo novedoso en mi vida, pero estoy con muchas ganas. Es un bebé muy buscado y muy deseado”, ha declarado durante una entrevista. También dice que no tiene ninguna nausea.

María Casado y su amistad con Antonio Banderas

María es íntima amiga de Antonio Banderas, por eso le ha pedido que tenga un papel tan importante en la vida de su hija. La niña, Daniela, ha sido muy buscada y cada vez falta menos para que llegue a la familia. Está todo pensado. La pareja está deseando abrazar al bebé. María ha aprovechado para hablar del proceso de gestación subrogada que ha seguido Ana Obregón. “A mí lo que me apetece es escucharla a ella porque creo que es algo que habrá meditado mucho”, comenta defendiendo a la ex de Lequio.