Oreja de mucho valor para Víctor Hernández en la segunda de San Isidro

Diego Urdiales, David Galván y Víctor Hernández eran los protagonistas del segundo festejo de esta nueva edición de San Isidro con una gran entrada en los tendidos rozando el casi lleno. Lidiaron toros de la ganadería salmantina de El Pilar y dos sobreros, uno de Castillejo de Huebra y otro de Villamarta.

Una tarde donde destacó el valor de Víctor Hernández, al que lamentablemente la espada le alejó de atravesar la puerta grande tras cortar una oreja de mucho valor al tercero; David Galván consiguió dos vueltas al ruedo muy significativas y Diego Urdiales se fue de vacío, ya que no tuvo suerte con su lote.

Abrió la tarde Diego Urdiales ante un primer toro de la tarde no le dio opciones, salió con poca humillación pasando desapercibido en el capote. Tras el caballo no dio opciones tampoco en banderillas. Al comienzo de faena empezó a perder las manos que provocó las primeras protestas en los tendidos. Urdiales muy dispuesto en todo momento intentando sacar lo poco que tenía el primero de El Pilar. Al verlo imposible decidió abreviar, tras un pinchazo remató con una estocada que hizo guardia.

David Galván dejó una faena con mucho gusto al segundo toro de El Pilar al que saludó con un gran ramillete de verónicas muy templadas. Siguió Víctor Hernández con un quite por saltilleras dejando muy buen sabor de boca. Brindó Galván al público y comenzó la faena con una primera serie por la diestra. Le dio distancia y cuajó otra serie de gran nivel por el mismo pitón. Cambió de mano y dejó una tanda de naturales exquisitos. Se esforzó para que la faena no bajara de intensidad, en el momento en el que notó que el toro se iba a menos se metió en sus terrenos luciendo un par de pases con cambios por la espalda de mucha emoción. Cerró la faena por manoletinas. Remató con una gran estocada y fue premiado por una vuelta al ruedo de mucho valor tras no ser escuchada la petición de oreja por parte de presidencia.

Continuó Víctor Hernández ante un tercer toro, lució una faena muy sincera de principio a fin, no era fácil y con su entrega logró una gran faena. Dejó un par de verónicas de inicio de mucho gusto. Tras el caballo apenas se lució en banderillas.

No lo tuvo fácil Víctor Hernández en el comienzo de la faena, ya que el animal salió muy violento y volvía la cara en todo momento. Comenzó por el pitón derecho dejando una primera serie de mucho gusto. Tras un cambio de mano continuó por naturales exquisitos con el público muy metido en la faena. Poco a poco fue a más y el madrileño consiguió sacar todo lo que tenía el animal. Cerró por naturales dejando una faena de mucho valor. Remató con una gran estocada y fue premiado con una oreja tras una fuerte petición.

Diego Urdiales ante el cuarto que no le dio ninguna opción con el capote. Fue complicado durante toda la faena ya que se paraba en todo momento y lo puso muy complicado en el tercio de banderillas. El riojano apenas tuvo posibilidad de desarrollar la faena a pesar de su disposición. El viento empezó a molestar y apenas pudo sacar muletazos sueltos. Tras varios intentos y no coger vuelo la faena no tuvo más opción que abreviar la faena. Finalizó con media estocada y fue silenciado de nuevo.

David Galván dejó otra gran faena al primer sobrero de la tarde. Tras ser devuelto el quinto al estar escaso de fuerza, salió el sobrero de la ganadería de Castillero de Huebra. Humilló muy bien en su capote dejando muy buen inicio. Tras el caballo no se lució en banderillas. Comenzó la faena ajustada en las tablas del tendido ocho por doblones continuando por la zurda dejando una gran primera serie al natural. Cambio de mano dejando grandes derechazos con la mano muy baja. Galván dejó una faena muy inteligente escogiendo muy bien los mejores terrenos del animal. Puso punto final Galván con media estocada. Otra vez el público pidió la oreja, pero no fue atendida otra ocasión más. Recibió una nueva vuelta al ruedo.

Cerró la tarde Víctor Hernández ante un sexto que fue devuelto tras perder las manos y salió el segundo sobrero de la ganadería de Villamarta. Apenas se lució en el capote y brindó la faena a su subalterno y empezó por estatuarios muy firmes. Siguió por derechazos muy firmes rematando por lo alto. Cambió de mano y lució una buena tanda de naturales. Luchó por ligar cada muletazo, cada vez más en cercanías del toro. Continuó por pases de pecho levantando una ovación de los tendidos. Regresó al pitón derecho pasándose al animal cada vez más cerca rematando por un pase de pecho. Muy firme su actuación de principio a fin. Dejó un gran final de faena por bernardinas. Empañó todo su esfuerzo con la espada que le alejó de la puerta grande. Tras dos pinchazos consiguió poner punto final a la tarde.

Ficha del festejo