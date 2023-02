¿Niño o niña? María Casado desvela el sexo del bebé que espera

María Casado está viviendo una de las etapas más bonitas de su vida. Una semana después de anunciar que está esperando un bebé junto a Martina diRosso, la presentadora de Las tres puertas ha utilizado sus redes sociales para desvelar el sexo del futuro amor de su vida y el nombre que han elegido: «Voy a ser niña… y me llamo Daniela. Mis mamis están muy felices. Gracias por vuestros mensajes de cariño de estos días…».

Una noticia que pronto se ha llenado de likes y comentarios dándoles la enhorabuena. Y es que, aunque ambas han sido siempre de lo más herméticas con su vida privada, dando pequeñas pinceladas de su relación, ahora han querido compartir esta nueva aventura con sus seguidores, que no han dudado en desearles lo mejor. «¡Vamos a ser mamás! La familia crece…¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial, San Valentín. Te quiero», compartió la presentadora con una fotografía de la ecografía de la que pronto será la alegría de la casa.

Un sueño hecho realidad para el que han contado con el equipo de Clínicas Ovoclinics de Marbella pues, cabe destacar que ambas se convertirán en madres primerizas gracias a la fecundación in vitro. Un giro de 180 grados en la vida de ambas que llega apenas unos meses después de haber celebrado el segundo aniversario de su historia de amor.

María Casado y Martina diRosso se conocieron a través de una amiga en común y sobre finales de 2020 comenzaron una relación. No obstante, no fue hasta 2021 cuando hicieron público su romance, posando juntas en la gala Starlite de Marbella. «Algo debí hacer muy bien en otra vida para que en esta tenga a una mujer tan maravillosa a mi lado. Gracias por elegirme cada mañana, en mis mejores y en mis peores. Lo más bonito de tenerte cerca es que sacas lo mejor de mí. Contigo al fin del mundo», dijo la artista.

Tal fue su amor a primera vista que, incluso, Martina no dudó en reflejar su historia de amor en su canción Oye: «Estaba en una plaza que se llama la Merced, esperando a una chica muy canijita. Era rubia, catalana, ojos verdes, 170, y yo me enamoré. Me vine con lo puesto. Una guitarra, una gata y estudios. Ella me llevó a desayunar, una mitad con un campero. Me quería conquistar con todo su salero».

Y es que, si algo puede decir la periodista es que conocer a la futura madre de su hija le ha cambiado por completo la vida. «A su lado he conocido lo que yo pensaba que era el amor de verdad. Ahora tengo esa inmensa suerte», dijo para la revista Shangay. Además, María Casado no dudó en confesar que, en algún momento, quería ser mamá: «Hay cosas que el tiempo dirá. Nosotras tenemos nuestra familia con nuestras gatas y el tiempo dirá, pero yo no lo descarto. Soy muy niñera, Martina también». Y así ha sido. Comienza ahora la cuenta atrás para vivir el que sin duda será uno de los días más felices de sus vidas.