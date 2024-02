Manu Tenorio, ‘ajusticiado’ en redes por criticar ‘Zorra’: «Si no opinas como ellos, eres un facha»

El cantante Manu Tenorio se ha convertido este martes en un objetivo más de la izquierda woke progre, al que han ajusticiado en redes por criticar la canción candidata Zorra de España a Eurovisión del grupo Nebulossa: «Ésta es la dictadura soterrada, ‘si no opinas como nosotros, te reventamos y como no eres un facha’», ha explicado Manu Tenorio en redes sociales, el cual querido aclarar su postura en un vídeo en redes sociales.

«Ésta es la primera vez que hago un vídeo así y creo que hay una gran diferencia entre no estar de acuerdo con una canción, que no te guste, que la veas soez, que ‘soez’ no es insultar. Insultar sería decir que ‘la canción es una mierda, es una basura’ y yo no he dicho eso. Otra cosa diferente es no desear que ese grupo tenga el mayor éxito posible, y que le vaya lo mejor posible. Hay una gran deferencia. Pero bueno, si no lo entendéis, es vuestro problema. Os mando un besazo enorme y de verdad, un poquito de menos odio», ha indicado Manu Tenorio en un mensaje de vídeo en redes sociales después de haberse convertido en diana de los insultos y ataques de la izquierda por manifestarse sobre Zorra. «Ésta es la dictadura soterrada: ‘Si no opinas como nosotros, te reventamos y, como no, eres un facha’».

Esta es la dictadura soterrada: si no opinas como nosotros te reventamos y como no eres un facha — Manu Tenorio (@manutenorio) February 5, 2024

La canción Zorra ha continuado generando debate días después de su victoria en la final del Benidorm Fest 2024 de Nebulossa, al alzarse como gran favorita entre el público y el jurado, politizándose una vez más una expresión cultural como es la canción que representa a España en Eurovisión.

“Zorra”: cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza…. Pero entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: “ lo importante es que hablen “ — Manu Tenorio (@manutenorio) February 4, 2024

Entre las críticas recibidas, ha destacado un usuario que le ha espetado: «¿Crees que tú puedes hacer algo mejor? Pues preséntate al Benidorm Fest del año que viene, así todos vemos esa lírica, esa poesía y esa belleza de las que hablas». Otro le ha contestado: «Pues si posees esa lírica y esa belleza musical haberte presentado o ¿Nebulossa es acaso la mano negra que te empuja a la mediocridad? Y, bueno, ahora resulta que una propuesta artística va a tener que solucionar ese supuesto caos social al que aludes es que es de risa». Además, otro ha destacado que «si a gente como tú os molesta tanto el éxito de un tema así, es que realmente lo han hecho increíble de bien los artistas que lo han hecho. Por suerte de ti nadie habla hace años». Otro le ha acusado: «Encajas a la perfección en este concepto: cateto andaluz».

🔴 Pedro Sánchez, sobre 'Zorra', la canción que va a representar a España en Eurovisión: "Entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gustan más este tipo de canciones" pic.twitter.com/NqBYLjj1jq — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) February 5, 2024

Entre los que han querido politizar esta canción, ha destacado Pedro Sánchez, que ha utilizado esta controversia para cargar con sus críticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado para cargar contra los críticos de esta canción alimentando la división. El socialista ha vuelto a desatar la polémica al asegurar que «a la fachosfera le hubiera gustado tener el Cara al sol. Gusta más este tipo de canciones», defendiendo el tema del dúo Nebulossa alimentando la polémica de esta canción, que tiene una letra, criticada por diferentes grupos feministas al estar en contra de utilizar este término peyorativo para reivindicar el feminismo.

Eso sí, para Sánchez no hay problema: «El feminismo es justo, pero también puede ser divertido. Al final está hablando de cosas que yo creo que compartimos una amplia mayoría de mujeres y de hombres. Es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres», ha señalado.