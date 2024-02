Los malos augurios de Jorge Rey para marzo

Jorge Rey ha lanzado una serie de malos augurios para el mes de marzo, uno de los más esperados del año en España. El adolescente que en su día predijo la llegada de Filomena tiene muy claro qué es lo que nos está esperando, un cambio radical en el tiempo que quizás nadie más que él habría previsto.

Desde su pequeño pueblo de Burgos y usando los métodos tradicionales, no ha dudado en empezar a arrojar un poco de luz ante lo que está por llegar. Este joven que sin terminar la ESO se convirtió en tendencia en los foros de El tiempo ha dado unos datos preocupantes.

Jorge Rey trae malos augurios

Los malos augurios están sobre la mesa ante un tiempo que parece que se mueve por momentos. La situación es preocupante si tenemos en cuenta que estamos ante el cambio de ciclo que todo el mundo deseaba, pero no en esta época del año. Es decir, esperábamos el invierno, pero no a estas alturas del año.

Cuando quedan solo unos días para decirle adiós a esta estación del año, de nuevo, la volvemos a ver llegar con especial fuerza. El tiempo está cambiando a gran velocidad y nos está regalando la llegada de una serie de elementos que son fundamentales y que quizás nadie hubiera esperado.

Empieza un cambio de ciclo que puede llegar a ser el definitivo. De camino a una primavera que está dejando unos registros que son especialmente preocupantes y que quizás deberíamos tener en cuenta. La última semana del mes de enero debería haber sido la más fría del año, pero en su lugar, llegó un potente anticiclón que hizo que las cifras se dispararán.

De la misma forma que el mes de febrero empezó con unas temperaturas que no son propias para esta época del año. Con lo cual, es importante estar muy pendiente de lo que dictan unas cifras que Jorge Rey tiene muy claras. Lleva semanas advirtiendo de lo que nos está esperando y lo hace a gran velocidad.

La situación puede llegar a ser especialmente complicada si tenemos en cuenta que vivimos ya signos de primavera, sin haber estado en ella. El cambio puede llegar a ser significativo, pero antes de que llegue, debemos tener en cuenta que estamos ante una alerta que está muy presente.

Marzo es el momento del cambio

Todas las miradas están puestas en un mes de marzo que debería ser la antesala del cambio de tiempo. En zonas de España como Cataluña no ha llovido nada, por lo que nos enfrentamos a una situación que puede ser especialmente peligrosa. Esta comunidad se prepara para la emergencia climática y lo hace con una situación sobre la mesa de inestabilidad.

Marzo es la gran esperanza para todo el país, debe llover lo suficiente para volver a llenar unos embalses que hasta la fecha se han mantenido en niveles muy por debajo de lo habitual, llegando incluso a secarse casi del todo. El país tiene muy claro que este mes, el que se considera el más lluvioso del año, debería marcar la diferencia.

Lo peor de esta situación es que tenemos que afrontar las esperadas vacaciones de Semana Santa, es el momento del año en el que muchas familias pueden salir de casa, aprovechando los días libres escolares y profesionales. Estamos ante un giro radical que puede traer consecuencias inesperadas.

Jorge Rey ha querido adelantarse y puede hacerlo gracias a los métodos tradicionales que utiliza en busca de un cambio de ciclo que puede acabar siendo radical en muchos aspectos. El experto en el estudio del tiempo tiene muy claro qué es lo que nos está esperando en estos días.

Tal y como él mismo afirma: «Se espera que febrero no traiga muchas lluvias al Mediterráneo, pero hay que confiar en la llegada de lluvias a partir de marzo» Serán las épocas del año en las que tendremos la llegada de una serie de cambios que esperamos con los brazos abiertos.

El mal tiempo puede volver, ante unas lluvias casi inexistentes que tampoco han traído la nieve que sería propia de esta época del año, sino más bien todo lo contrario. Nos enfrentamos a un cambio radical que ha dado algunas novedades importantes que debemos conocer.

Las cabañuelas indican que el frío no ha terminado o más bien, no ha terminado de llegar. En unos días podemos hacer frente a grandes nevadas similares a las que tuvimos en el año de la pandemia. En 2020 pese a no poder salir de casa, pudimos ver como volvía el frío y el mal tiempo en un mes de marzo y abril que vamos a recordar durante mucho tiempo.

Jorge Rey tiene sobre la mesa la clave de lo que nos está esperando. Tocará seguir su canal para afrontar estos malos augurios del mes de marzo.