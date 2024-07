Lo nunca visto en casi 100 años: temor en la AEMET por el tiempo en España

La AEMET lanza un importante aviso por el tiempo en España, nos enfrentamos a una situación que nada tiene que ver con lo que esperaríamos, lo nunca visto en casi 100 años. Esta semana hemos tenido que afrontar la primera gran ola de calor, con unas cifras que nos alejan de lo que sería habitual. La situación a la que nos enfrentamos ha hecho activar todas las alertas ante un termómetro que no deja de subir de forma totalmente alarmante en estas próximas horas.

El temor se ha extendido por la AEMET ante unas previsiones que no son nada buenas. Nos hemos escapado de lo que sería lo peor del verano en anteriores ocasiones, pero parece que ahora, por mucho que lo intentemos, será inviable. Los mapas del tiempo no dejan lugar a dudas, los expertos no paran de actualizarlos para comprobar que, efectivamente, desde los años 50 del siglo pasado que no se veía una situación similar. En aquellos tiempos, sin la tecnología actual que nos hace, estar preparados para afrontar estas inclemencias del tiempo que pueden llegar a ser las que marquen la diferencia en todos los sentidos.

Temor en la AEMET por el tiempo en España

Durante los últimos años los veranos son una auténtica pesadilla para aquellos a los que no les gusta nada el calor. Es una realidad que en esta época del año las cifras están por encima de lo que sería habitual. Algo contra lo que no podemos luchar y que acabará marcando un verano que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

El termómetro se convierte en el gran protagonista de unas jornadas en las que debemos estar preparados para lo peor. No dejará de subir y lo hará de tal forma que superará las cifras de estos años pasados. Desde los años 50 del año pasado que en las mismas alturas del año no teníamos unas cifras tan elevadas.

Sin duda alguna estamos ante unas cifras que pueden acabar siendo las que marquen una diferencia importante. Es complicado afrontarlas, pero nos debemos acostumbrar a ellas. Ante una situación que no será como la esperada, sino que acabaremos teniendo todo lo contrario. Los expertos lanzan las correspondientes alertas en unas partes del país que deberán estar preparados para lo peor. La ola de calor está golpeando con fuerza, retirándose un poco, para volver a actuar a partir de la semana que viene.

Lo nunca visto en casi 100 años

Las anomalías térmicas son una realidad en España, hace mucho que tenemos por delante unas cifras que nos colocan a la cabeza de todos los récords. En especial cuando tenemos por delante una situación que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante respecto a semanas pasadas o incluso años.

Este mismo domingo empezaremos a ver un importante cambio: «Descenso casi generalizado de las temperaturas, notable en el tercio nordeste y Mallorca, aunque mantendrán valores altos en Albacete y Málaga. Chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo oriental. Viento con rachas muy fuertes en el sur de Tarragona y norte de Castellón». Después de un sábado en el que varias comunidades autónomas están en alerta.

La previsión para este día de la AEMET: «Se espera que persista una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, aunque el paso de un frente atlántico dejará nubosidad baja en el extremo norte peninsular. En el área cantábrica y el norte de la Ibérica hay probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, tendiendo a remitir en litorales por la tarde y a despejar a última hora por el oeste. En el Pirineo y litorales catalanes se esperan chubascos y tormentas ya desde la mañana, que continuarán por la tarde con nubosidad de evolución. Pueden ser localmente fuertes en el Pirineo oriental. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en el norte de las islas, con baja probabilidad de precipitaciones débiles aisladas en las montañosas. No se descartan nieblas matinales dispersas en entornos de montaña del tercio norte, de Galicia, del centro y en el Estrecho, así como brumas frontales en el Pirineo. Posible calima en el área mediterránea oriental y este de Canarias».

Esta estabilidad estará relacionada con el marcado descenso que esperamos: «Se espera un descenso casi generalizado de las temperaturas, notable el de las máximas en el tercio nordeste peninsular y Mallorca, incluso extraordinario en el medio Ebro. Aun así, pueden superar los 36 grados en valles de la mitad sur y las mínimas los 24-26 en zonas del área mediterránea y del Guadalquivir. Soplarán vientos de componente norte en el tercio norte, con cierzo moderado en el Ebro, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el norte de Castellón y sur de Tarragona, y tramontana con intervalos de fuerte en Ampurdán. Del oeste en el resto de la vertiente atlántica y Alborán y del sudeste en el área mediterránea oriental, rolando a norte en Menor».