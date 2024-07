Llevábamos años sin verla y ha reaparecido junto a Belén Esteban: así está ahora Andrea Janeiro

Hace tan sólo unos días, la famosa cantante Karol G concluyó su gira por España con cuatro conciertos memorables en el estadio Santiago Bernabéu, el hogar del Real Madrid, logrando cuatro ‘sold out’ consecutivos. Entre los asistentes que no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar del espectáculo de la artista colombiana estuvieron Belén Esteban y su hija Andrea Janeiro, quien llevaba años sin hacer una aparición pública. La joven se retiró de los medios nada más cumplir la mayoría de edad. Se marchó fuera de España y emprendió una aventura en Reino Unido, país donde ha cursado su carrera universitaria.

Andrea Janeiro ha sido vista en las inmediaciones del Bernabéu, vestida de rosa como tantos otros fans de ‘La Bichota’. Sin embargo, más allá de su atuendo, fue su aspecto físico lo que más llamó la atención. Respecto a la última vez que estuvo en España, Andreíta se mostró mucho más en forma, lo que rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. «Qué guapa está Andrea», expresaba un usuario al ver las imágenes de la joven. «Me alegro mucho que Andrea Janeiro se haya alejado de todo y estudie, muy bien Andrea te felicito», sostenía otra usuaria, mientras algunos ‘haters’ de su madre lanzaban comentarios menos amables.

El regreso de Andrea Janeiro a Madrid

La vuelta de Andrea a España no solo estuvo marcada por el concierto de Karol G. La hija de la colaboradora de televisión y el torero Jesulín de Ubrique aprovechó su estancia para celebrar su 25 cumpleaños. Belén Esteban no escatimó en esfuerzos para decorar su casa y organizar una fiesta en la que estuvieron presentes amigos y familiares, famosos y no tan famosos, para conmemorar este hito en la vida de su hija.

Además de las celebraciones, Belén Esteban ha estado celebrando los logros académicos de su hija con gran orgullo. La colaboradora de televisión compartió en sus redes sociales una foto inédita de Andrea con su birrete de graduación, acompañada de un emotivo mensaje.

«Mi niña. Hace siete años salió de casa, se fue a estudiar a Londres y Los Ángeles. Han sido años muy duros, muchos aviones para ella y para nosotros, muchas despedidas, muchas lágrimas por ambas partes pero ella lo tenía muy claro gracias a su sacrificio, responsabilidad y constancia. Ahora viene por lo que tanto has luchado. Una carrera terminada y dos máster», escribió Belén en Instagram.

«Cariño no sabes lo felices que nos sentimos tu madre, Miguel, la yaya, tus tíos y primos y todos tus amigos y toda la gente que te queremos. Soy la madre más feliz del mundo. Estamos muy orgullosos de ti. Te queremos muchísimo», añadió Belén, evidenciando la gran admiración que siente por los logros de su hija.

La discreta vida privada de Andreíta, la hija de Belén Esteban

Poco se conoce de la vida privada de Andrea Janeiro, quien ha decidido mantener su existencia alejada del ojo público a diferencia de sus padres. La joven optó por vivir de forma independiente y fuera del foco mediático, concentrándose en sus estudios y carrera profesional. Según reveló la revista Lecturas el año pasado, tras graduarse con matrícula de honor en radio y producción digital por la Universidad de Westminster en Inglaterra, Andrea se trasladó a Los Ángeles. Allí, ha estado trabajando en la gestión de redes sociales en California y ha cursado dos másteres, consolidando una carrera prometedora en el ámbito digital.

Andrea Janeiro parece haber encontrado su camino lejos de las cámaras que acompañaron a sus padres durante tantos años. Su regreso temporal a España ha sido motivo de alegría para sus seres queridos y de admiración para quienes siguen su trayectoria desde la distancia. Mientras tanto, Belén Esteban continúa disfrutando de su tiempo con su hija y celebrando cada uno de sus logros con el mismo entusiasmo y amor que siempre ha demostrado.

La presencia de Andrea junto a Belén Esteban en el concierto de Karol G y las recientes celebraciones familiares son un recordatorio de que, aunque se mantenga fuera del foco mediático, Andrea sigue siendo una figura querida y admirada por muchos. Su determinación para forjar su propio futuro y sus éxitos académicos son testimonio de su carácter fuerte y dedicado, cualidades que sin duda la llevarán lejos en su carrera y en su vida personal.

No podemos perder de vista que Andreíta sigue sin tener un contacto fluido con su padre, el torero Jesulín de Ubrique. En un primer momento muchos apuntaron contra María José Campanario, pero ahora Belén considera que la culpa la tiene el diestro. Él es quien tiene una responsabilidad con la joven y supuestamente se ha desentendido de todo. Habrá que esperar un tiempo para ver cómo se resuelve todo, pero es probable que padre e hija no firmen la paz nunca.