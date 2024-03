Laura Matamoros regresa al centro de la polémica por este motivo

El nombre de Laura Matamoros vuelve a sonar con fuerza porque se ha filtrado cuáles son sus nuevas intenciones: regresará a ‘Supervivientes’ en calidad de concursante. Recordemos que participó en una edición anterior, pero los directores del programa lean ofrecido una segunda oportunidad y ella ha aceptado encantada. Sus pasos están siendo vigilados, de ahí el motivo de su último conflicto público. La creadora de contenido es conocida por ser hija de Kiko Matamoros, pero ha conseguido crear su propio personaje en los medios de comunicación. Lo primero que hizo fue participar en ‘Gran Hermano VIP’, reality donde se posicionó como una de las grandes enemigas de Makoke.

Laura Matamoros no consiente que nadie haga daño a su familia y acusó a Makoke de ser la responsable de lo que estaba sucediendo en aquel momento. Recordemos que Laura no tenía relación con Kiko Matamoros, pero ahora el colaborador está casado con otra mujer y la situación es completamente distinta. Tanto es así que fuentes cercanas aseguran que Laura está intentando que Kiko le defienda en plató durante su estancia en Honduras. La cuestión es que Matamoros ha sido vetado de Telecinco, por eso las negociaciones estarían siendo tan complejas.

Laura, en mitad de todo este revuelo, ha vuelto al centro de la polémica por un motivo que no ha dejado indiferente a nadie. Ha posado para la revista ‘Woman’s Health’ y las críticas no han tardado en llegar. La influencer se ha cambiado el color del pelo, ha tonificado su cuerpo y ha seguido un proceso para convertirse en una mujer diferente. Insiste en que la transformación ha sido completa. «No solo físicamente, también mentalmente me encuentro en mi mejor momento», ha comentado al respecto.

La nueva polémica de Laura Matamoros

La polémica no se ha hecho esperar. Laura Matamoros se separó de Benji Aparicio hace unos meses. El empresario es el padre de sus hijos y nunca se han casado, pero disfrutaban de una relación muy intensa. El problema es que este noviazgo ha estado cargado de idas y venidas. En los últimos meses la tensión llegó a su punto máximo, así que Laura pensó que lo mejor para ambos era tomar caminos independientes. La nueva concursante de ‘Supervivientes’ prefiere no hablar del tema porque considera que su vida privada debe quedar lejos de las cámaras.

Ahora Laura vuelve a estar más expuesta que nunca. En primer lugar porque ha protagonizado la portada de ‘Woman’s Health’ y seguidamente porque vuelve a ser personaje de Telecinco gracias a su estancia en Honduras. Es cierto que ya estaba trabajando en la cadena, ejerciendo de tertuliana en ‘Vamos a Ver’, programa que aprovechó para defender a su primo Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores.

Laura insistió en que el actor tenía todo el derecho del mundo a narrar sus experiencias vitales, aunque su relato estuviera perjudicando a Mar Flores. «Es la historia de su vida, de cómo él la ha vivido… por ejemplo, yo ahora que estoy en un proceso de separación, lo que quiero es proteger a mis hijos. Pero es verdad que a veces los adultos olvidamos de cómo puede vivir el niño o esos niños el tema de la separación». Estas palabras y el nuevo posado que ha protagonizado han servido de excusa a sus detractores para situarla en el centro del conflicto.

Laura Matamoros defenderá a su familia

Laura Matamoros tendrá un discurso en ‘Supervivientes’ que no se parecerá en nada a la estrategia que siguió en ‘Gran Hermano VIP’. Ahora tiene más experiencia en televisión y sabe que exponer a su familia no trae ninguna consecuencia buena. Ese es uno de los motivos por el que ha dado la cara por Carlo, quien decidió arremeter contra Mar Flores en ‘¡De Viernes!’ de una forma discreta. Matamoros insistió en que su primo únicamente estaba poniendo encima de la mesa sus sentimientos, pero según su punto de vista no había ningún conflicto personal.

«Lo que estoy viendo, es que se quiere sacar una guerra entre el padre y la madre… nada que ver en el relato que Carlo ha contado», comentó Laura Matamoros. Y con lágrimas en los ojos añadió: «Me emociono, me duele, hay veces que en una separación los padres egoístamente no miramos bien por los hijos. En este caso, Carlo ha estado un poco más descolgado de lo normal, se ha refugiado más en sí mismo, en circunstancias y cosas que no debería haber hecho y que le han llevado a la vida que ha tenido».

Laura ha coincidirá con Carmen Borrego en ‘Supervivientes’. Recordemos que ahora Carmen es familia de Carlo Costanzia porque el actor está saliendo con Alejandra Rubio. La polémica está servida y solo hay que esperar para ver cómo se comportan las supervivientes. Borrego nunca ha atacado al hijo de Mar Flores, pero sí ha reconocido que no aprobaba su comportamiento público. Considera que debería haber sido más discreto a la hora de hablar sobre ciertos temas.