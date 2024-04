Laura Escanes hace saltar las alarmas: ¿Nuevo romance a la vista?

La vida amorosa de Laura Escanes vuelve a estar en el punto de mira. La creadora de contenido, conocida entre otras cosas por su matrimonio con Risto Mejide, ha hecho saltar todas las alarmas. Cabe la posibilidad de que vuelva a estar enamorada. Recordemos que ha mantenido una relación sentimental estable con el cantante Álvaro de Luna. Durante un tiempo fueron una de las parejas más estables de la crónica social, de hecho el artista escribió un tema basado en esta historia. Sin embargo, el noviazgo no llegó a buen puerto y actualmente hay ciertas diferencias entre ellos.

Laura Escanes insiste en que no se siente cómoda hablando de su trayectoria sentimental. Después de poner fin a su relación con Álvaro el pasado mes de octubre, ha mantenido una postura discreta en cuanto a su esfera privada. A pesar de los rumores que han circulado sobre una posible infidelidad y una eventual reconciliación con su expareja, la modelo catalana se ha mantenido al margen de todo. Sin embargo, en las últimas horas se ha visto salpicada por una información que ha dado Júlia Elias en el podcast ‘En todas las saltas’, un espacio de MtMad dirigido por la periodista Laura Fa.

El foco ha ido a parar a Pau Joanmiquel, uno de sus compañeros de profesión. Júlia ha seguido una serie de pistas e insiste en que cabe la posibilidad de que Laura haya vuelto a recuperar la ilusión por el amor. Todo esto ha alimentado la curiosidad de sus seguidores y ha generado nuevas especulaciones. Son muchos los que aseguran que Escanes no puso interés en solucionar sus problemas con Álvaro de Luna porque ya se había fijado en Joanmiquel. No obstante, ella no ha entrado a confirmar ni a desmentir ninguna teoría.

Laura Escanes, ¿de nuevo enamorada?

El interés por descubrir los detalles de la vida amorosa de Laura es comprensible. Lleva mucho tiempo siendo uno de los rostros más cotizados de la crónica social, concretamente desde que se enamoró de Risto Mejide. Sus seguidores estarán atentos a cualquier información sobre el posible romance con Pau. Mientras tanto, ella continúa enfocada en su carrera profesional y en ser una madre dedicada a su hija Roma, manteniendo su vida privada lejos de la prensa.

La exmujer de Risto reconoce que ha vivido muchas cosas para la edad que tiene, pero no se arrepiente. «El otro día leía un texto que decía que no hay un tiempo perfecto para hacer las cosas; que ni vas pronto ni vas tarde; que, simplemente, a cada uno la vida le ha llevado por un camino. Seguramente yo me habré saltado algunos pasos de la juventud, pero he vivido otros que ni siquiera gente más mayor ha vivido. No hay una manera correcta de vivir y he tardado en entenderlo», ha declarado durante una entrevista reciente en ‘LOC’.

Entiende que en su momento decidió abrir ciertas parcelas de su intimidad y ahora debe ser consecuente. El problema es que ya no quiere estar tan expuesta, pues se ha dado cuenta de que hay demasiada gente pendiente de sus movimientos. «Yo no quiero ser ejemplo de nada. Soy la primera que, como todos, tomo decisiones equivocadas, tiro para atrás y digo: ‘Es que tendría que haberlo hecho de otra manera’. Eso me pasa igual en mi vida y en redes sociales. Entonces, cuando pienso o me dicen esto de que soy un ejemplo para muchos jóvenes, me tira para atrás porque no me considero ejemplo de nada y es una presión que no quiero».

Pau, la posible ilusión de la influencer

Pau Joanmiquel ha ganado reconocimiento y popularidad gracias a su paso TV3, donde cuenta con un segmento propio que ha capturado la atención de la audiencia. Su habilidad para conectar con el público y su carisma en pantalla lo han convertido en un rostro querido y seguido en la televisión catalana. Una cadena donde Laura ha demostrado su valía, de hecho les ha servido como excusa para conocerse mejor.

Además de su éxito en la televisión, Pau Joanmiquel ha sabido aprovechar las plataformas digitales para amplificar su presencia. En particular, en TikTok ha construido una sólida comunidad de seguidores, demostrando su capacidad para adaptarse a los nuevos medios y mantenerse relevante en el mundo digital. Su habilidad para crear contenido entretenido y atractivo lo ha convertido en una figura destacada en las redes sociales.

El hecho de que Pau Joanmiquel y Laura Escanes compartan el mismo entorno profesional y sean reconocidos en sus respectivos campos añade un mayor interés al posible romance entre ellos. La combinación de sus carreras exitosas y su presencia en plataformas populares como TikTok genera especulaciones y curiosidad entre los seguidores, quienes estarán atentos a cualquier desarrollo en su relación. Habrá que esperar un tiempo para ver si la ex de Risto Mejide da un paso adelante. Lo cierto es que cuando salió a la luz su relación con Álvaro de Luna se quitó un gran peso de encima y empezó a actuar con normalidad, quizá ahora haga exactamente lo mismo.