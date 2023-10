Jorge Rey ya lo avanzó y ahora lo confirma Mario Picazo: el puente de Todos los Santos no será fácil

Mario Picazo confirma lo que Jorge Rey ya avanzó el puente de Todos los Santos no será fácil, dado el tiempo al que nos vamos a enfrentar. Este tren de borrascas que estamos viviendo no se detiene. Nos lanza directamente ante una serie de elementos que pueden acabar siendo claves para todos. Se trata de unos días de lluvia, frío y viento que nos obligará a pasar unos días en casa o a no realizar determinadas actividades en exterior. Esto es lo que nos espera en este puente de Todos los Santos.

El puente de Todos los Santos no será fácil según Jorge Rey y Mario Picazo

Faltan unos días para un nuevo puente que pone en aviso a una población muy acostumbrada a la lluvia dado el tiempo de estos últimos días. Las temperaturas cambian y lo hacen de tal forma que nos llevan a lo peor del otoño de forma significativa. Algo que hace unos días parecía impensable.

Desde el canal del tiempo, el mismo en el que Mario Picazo nos informa, han lanzado una de las primeras previsiones después de este fin de semana previo, marcado por las lluvias. Tal y como nos señalan: “El fin de semana estará marcado por la lluvia en bastantes zonas del mapa. Las lluvias continuarán en el noroeste peninsular el sábado y, al entrar un frente por Galicia, se intensificarán por la tarde. Allí las lluvias pueden ser intensas y también en Asturias y el noroeste de Castilla y León.”

Para el Puente de Todos los Santos tendremos un tiempo que marcará al curso de estas jornadas. Tal y como nos indican: “La previsión del tiempo en el Puente de Todos los Santos indica que tendremos lluvias afectando principalmente al noroeste peninsular, en especial Galicia. Otros puntos de la vertiente atlántica, en especial la cara sur del Sistema Central, también podría acumular sin mucha dificultad más de 100 mm, así como la cara sur de los Pirineos”.

Tocará empezar el paraguas si vivimos en estas zonas del país y esperar un puente pasado por agua, en la que los rayos y los truenos pondrán la banda sonora de este Halloween. Un frente más activo hará acto de presencia, por lo que después de las lluvias, llegarán más lluvias, en este tren de borrascas que no se detiene.