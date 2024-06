Jorge Rey tiene el peor aviso para tus vacaciones: las cabañuelas acaban de golpe con el verano

Las cabañuelas de Jorge Rey pueden acabar de golpe con el verano, este adolescente experto en el tiempo sabe qué es lo que va a pasar estos días. Por lo que quizás será mejor que nos empecemos a preparar para empezar las vacaciones, estando muy pendiente de una previsión que no deja lugar a dudas y nos sumerge realmente en un cambio de rumbo que puede acabar siendo el que marque estos días libres. Son tiempos en los que queremos sol y playa, aunque esto no siempre se cumple.

Los expertos en el tiempo tienen muy claro qué es lo que nos espera en estos días en los que parecerá que la situación cambia por momentos y nos sumerge en una nueva realidad que podría acabar siendo la que marque un antes y un después. Jorge Rey es uno de los que recula para decirnos qué es lo que nos está esperando en unos días en los que todo es posible. Desde el sol más intenso, hasta unas lluvias que pueden acabar siendo las protagonistas de esta operación salida a la que nos enfrentamos.

El peor aviso para tus vacaciones

Estamos a las puertas de un cambio de tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días en los que cambiaremos de ciclo. Dejaremos atrás el mes de junio y abrazaremos directamente un julio que parecerá que llega disfrazado de marzo si nos fijamos en las cifras actuales y que pueden acabar siendo las que nos inviten a avanzar en estos cambios que tenemos por delante.

Tal y como dijo Jorge Rey, no ha sido un mes de junio típico, al contrario de los demás expertos siempre ha alertado de que no podemos confiarnos. Es más, nos ha dicho que estemos muy pendientes de algunos pequeños gestos que son fundamentales y que debemos tener en cuenta.

Es indispensable que estemos pendientes de un cielo que viene cargado de lluvias y que no será tan estable como en años anteriores. A estas alturas del año, no hace tanto teníamos unas cifras que eran realmente mucho más altas. No hemos tenido esas temibles olas de calor, pero eso no quiere decir que no lleguen. Lo harán en breve, tal y como nos advierte un Jorge Rey que sabe muy bien qué es lo que tenemos por delante.

Las cabañuelas acaban de golpe con el verano

El mes de junio ha sido más lluvioso de lo que cabría esperar en determinadas partes del país, pero tal y como nos indica Jorge Rey, no será la única sorpresa que nos deparan las cabañuelas. Estos días coincide directamente con una AEMET que también tiene muy claro que nos esperan importantes cambios de rumbo.

Los expertos de la AEMET alertan de lo que está por llegar: «Es probable que la Península siga afectada por una perturbación atlántica que dejaría una situación inestable en la mitad norte peninsular que dejará cielos nubosos en el centro y nordeste interior, así como nubes de evolución en gran parte del interior peninsular, salvo el extremo sur, y nubes bajas matinales en amplias zonas de las mitades oeste y norte, así como en el área del Estrecho. Son probables precipitaciones localmente moderadas en zonas de la meseta norte, Cantábrica, Sistema Central, norte de la Ibérica y Pirineos e incluso localmente fuertes y acompañadas de tormenta en zonas del este y sur de Aragón y en el interior de Cataluña. También son probables las tormentas en los entornos de la Ibérica y del Sistema Central. No se descarta que, con menor intensidad, se extiendan las precipitaciones a otros puntos del interior de la mitad norte. En el resto de la mitad sur y Baleares se esperan cielos poco nubosos o nubes altas. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte, con baja probabilidad de precipitaciones débiles».

Nos enfrentamos también a un baile en las temperaturas que debemos tener en cuenta: «Son probables brumas y nieblas matinales en interiores de Galicia, montañas de la mitad norte peninsular y sus entornos y en Estrecho. La calima tiende a retirarse, solo quedaría residualmente en Baleares, Melilla y extremo sureste. Las temperaturas mínimas aumentarán en el cuadrante sudeste y descenderán en el resto en general. Las máximas se recuperan en la vertiente atlántica y descenderán en el área mediterránea oriental y Canarias».

Finalmente, el viento también acabará siendo uno de los grandes protagonistas de estas jornadas que tenemos por delante: «Seguirá el alisio moderado con algún intervalo fuerte en el archipiélago canario. En el resto, predominarán vientos flojos en general, y más intensos en litorales, de componente norte y este en la vertiente Cantábrica y mitad norte peninsular. De componente oeste en la mitad sur peninsular, Estrecho y Alborán, y cierzo en el Ebro. En el área mediterránea componente sur en su parte sur y componente este en su parte norte, excepto Ampurdán donde predominarán los nortes».