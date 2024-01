Jorge Rey lo confirma: se avecina el mayor cambio de tiempo jamás vivido en España

Se avecina el mayor cambio de tiempo vivido hasta la fecha en España, Jorge Rey confirma unos datos que son especialmente preocupantes. Estamos viviendo en lo peor de un invierno que parece que se resiste a llegar. Los expertos no paran de recoger récords ante unas temperaturas que están por encima de lo que sería habitual, las cifras no paran de aumentar y estamos ante una situación que pone realmente los pelos de punta. Ante este panorama no es de extrañar que nos enfrentemos al peor cambio de tiempo jamás vivido en España en años.

Jorge Rey lo confirma

El adolescente que en su día predijo la llegada de la borrasca Filomena y los efectos que tuvo sobre el país, tiene una serie de datos importantes que nos afectarán de lleno durante las próximas horas. Este adolescente que cuenta con su propio canal de El tiempo ha dado con algunos datos que hay que tener en cuenta.

Con toda precaución ya que la semana pasada ya tenía previsto un cambio que finalmente no se produjo. Hoy en día nos enfrentamos a una situación que ha dado un giro radical y que nos traslada de nuevo a poder vivir lo peor de un invierno que parece que hasta la fecha se nos ha resistido.

Desde su pueblo de Burgos y usando sus métodos tradicionales, Jorge Rey puede incluso adelantarse al resto de los expertos en El tiempo que no han dado una previsión tan directa como este joven que ha vuelto a poner los pelos de punta de media España.

Lo que parece que está a punto de suceder es un giro del guion de forma repentina y directa que realmente podría acabar dando lugar a algo muy diferente. El mal tiempo se acabará instalando en estos días en los que las temperaturas parece que volverán a la normalidad.

La previsión que ha dado Jorge Rey nos devuelve un poco de esperanza ante un cambio de rumbo que puede ser positivo. Especialmente para aquellas partes del país que están más expuestas a una sequía que parece que está afectando a más territorios de lo que parece.

Lo que llega confirma el mayor cambio de tiempo jamás vivido en España en tan poco tiempo, una anomalía que acabará ajustándose con el paso de los días o de las horas, dependiendo del punto en el que nos encontremos.

Se avecina el mayor cambio de tiempo jamás vivido en España

Los métodos tradicionales de Jorge Rey han empezado a dar sus frutos después de meses en los que parece que ha intentado adelantarse a una previsión que nadie creía. No es nada fácil atender a unos cambios de tiempos que solo muestran anomalía tras anomalía.

Especialmente ante una situación que realmente puede estar dando un cambio de ciclo significativo. El mal tiempo será el que esté presente en estos momentos, algo que para muchos es un problema, aunque en realidad acabará siendo bienvenido por todos.

Tal y como afirma Jorge Rey desde su canal de El Tiempo nos esperan: “lluvias que darán lugar a un crecimiento exponencial de los embalses». Unas palabras que han hecho saltar lágrimas de alegría especialmente en aquellos puntos del país en los que hace meses que no llueve.

Cataluña podrá recibir la llegada de esta lluvia como un elemento realmente providencial que puede traernos un poco de aire, ante unas medidas extraordinarias que ponen en jaque a medio país. Lo que estamos a punto de vivir es un cambio radical que puede ser beneficioso.

La principal consecuencia de este episodio de lluvias abundantes será según Jorge Rey que: «el campo se limpiará de plagas y absorberá mucha humedad, acumulaciones que en comunidades como Cataluña serán muy positivas ante los déficits de los embalses». Una lluvia bienvenida que de confirmarse sería la buena noticia de la semana.

Junto con estas lluvias, también podrán llegar las esperadas nevadas y un frío más propio de esta época del año. Se acerca un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos haga ver de nuevo un panorama invernal, algo que él y otros expertos en el tiempo han empezado a ver.

Nevadas muy fuertes en las principales ciudades españolas y unas máximas bajo cero en gran parte del país. Termina esta predicción del tiempo en la que parecerá que todo se mueve y lo hace con una fortaleza nunca vista. De una primavera antes de tiempo pasamos de nuevo al invierno.

Teniendo en cuenta que solo hemos vivido una tímida ola de frío hace unos días, sería algo positivo que volviéramos a sentir de nuevo la llegada de una situación especialmente complicada. El frío, la nieve, la lluvia y el viento harán por fin acto de presencia en nuestro país.