Las alarmas están activadas ante un giro nunca visto en el tiempo, se anuncia un importante cambio, Jorge Rey no tiene ninguna duda de lo que está por llegar. Las cabañuelas es el método infalible que usa este joven para saber en todo momento qué nos está esperando y la manera en la que lo vamos a afrontar. De una forma o de otra, tendremos que estar muy pendientes de lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo destacado.

Las alarmas están activadas y pueden ser un problema de cara a un final de semana en el que todo es posible. Habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos elementos que pueden acabar siendo las que marquen un antes y un después. De la mano de determinados cambios que podemos empezar a tener en cuenta. El tiempo que tenemos por delante puede llegar a ser cambiante y ser capaz, siendo el que marque unas jornadas con una situación que se verá modificada. Es importante estar pendiente de un giro nunca visto en el tiempo.

Activa todas las alarmas y confirma un giro nunca visto en el tiempo

Todas las alarmas están activadas ante una situación que va cambiando por momentos y que puede llegar a ser especialmente complicada. Es importante visualizar qué nos está esperando antes, para poder afrontar una previsión que sea la que nos acompañe.

Es destacable una serie de detalles que pueden acabar generando algunos detalles que serán fundamentales. Habrá llegado el momento que puede acabar siendo el que nos acompañe en una serie de detalles que pueden generar más de una situación inesperada.

Las cabañuelas no dejan lugar a dudas, de una forma o de otra, tenemos por delante, algunos elementos que pueden ser claves. Es cuestión de poner en mente determinados planes que quizás hasta ahora no habíamos esperado. Tenemos que atrevernos a la hora de hacer realidad determinadas situaciones que quizás no hubiéramos ni esperado.

Llega un destacado giro en el tiempo que hasta el momento no habíamos ni imaginado. Jorge Rey no duda en apostar claramente por este tipo de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habríamos ni pensado. Los expertos en el tiempo coinciden en que acabará llegando lo peor en estos días.

Jorge Rey no duda en dar una previsión del tiempo

El adolescente que en su día predijo la llegada de Filomena no duda en lanzar un aviso ante este importante cambio de tiempo que tenemos por delante y que puede ser claves en muchos sentidos. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

La AEMET coincide con un Jorge Rey que parece que tiene planes por delante: «Se prevé que un frente deje un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, con precipitaciones afectando a la mayor parte de la mitad norte peninsular. A lo largo del día tenderán a menos a la vez que se abrirán cada vez más claros, si bien persistirán de forma débil en zonas de Galicia y Castilla y León. Asimismo, no se descartan de forma dispersa en puntos de la meseta Sur, norte de Andalucía, y al final del día de la Comunidad Valenciana. También son probables los chubascos ocasionales en el nordeste de Cataluña y norte de Baleares. Se prevén en forma de nieve en el Pirineo y Cantábrica, sin descartarse en la Ibérica norte, con una cota que bajará de los 1700-1300 metros a los 600-900 m en Pirineo y a los 900-1200 m en el resto. Podrán superar los 5 cm acumulados a primeras horas en la Cantábrica y Pirineos por encima de 1500-1300 metros. En Canarias, tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados, aunque se podría dar algún chubasco débil y ocasional en las islas de mayor relieve. Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña de la mitad sur y Pirineos. Calima en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas tenderán a descender en Baleares, mitad norte y extremo sureste peninsular, notablemente para las máximas en el Cantábrico oriental y para las mínimas en buena parte del tercio nordeste, donde se esperan al final del día. En resto predominarán los aumentos ligeros. Heladas débiles en montañas del norte, más acusadas, incluso localmente fuertes en Pirineos. Viento intenso de componente oeste en la Península y Baleares, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en amplias zonas del tercio este, Alborán y archipiélago. A lo largo del día tenderá a establecerse a componente norte en el norte del área mediterránea, con intervalos de tramontana fuerte en Ampurdán y norte de Baleares. En el resto del territorio tenderá a amainar y a rolar a componentes sur y este. En Canarias, vientos flojos de componente este».