La increíble reacción de la mujer de Messi que pone entre la espada y la pared a Clara Chía

Antonella la mujer de Messi ha reaccionado ante la relación de Clara Chía y Gerard Piqué, dejando a la joven veinteañera en una situación complicada. La que compartió palco con Shakira y sus hijos, viendo a sus respectivas parejas jugar al futbol, lo tiene muy claro. Es una mujer que sabe perfectamente lo sucedido con Piqué, de hecho, ella jamás tuvo buen rollo con Shakira ya que no era una de las WAGS culés que se integró mejor en el equipo sino todo lo contrario.

Clara Chía entre la espada y la pared con esta increíble reacción de la mujer de Messi

La mujer de Messi ha estado muchos años al lado de Shakira. Pese a que la colombiana no podía verla mucho. La cantante tenía una carrera propia, algo que Antonella no consiguió, plenamente dedicada a su marido y a sus tres hijos. Pese a ser la heredera de una de las empresas argentinas más ricas, ha preferido dejar el mundo de los negocios por su familia.

Una decisión que Shakira no compartió jamás, ella ha seguido trabajando pese a que ambos tenían una fortuna envidiable. Son formas de ver la vida y de crear el futuro prometedor que uno desea. No obstante, no terminó del todo bien la relación, tampoco entre sus parejas que según la prensa catalana ya no se llevan bien.

Lluís Canut en Esport 3 dijo: “Piqué no tiene una relación estrecha con Messi. Y en los últimos meses se ha deteriorado la relación Messi-Piqué a raíz de la renovación de contrato de Piqué. A Messi le hace daño, se siente decepcionado y engañado por Gerard Piqué ya que renovó después de que Messi se marchara del Barça. Entiende Messi que Piqué no movió ni una ceja cuando el club no podía pagar el sueldo de Messi”.

Antonella ha reaccionado en sus redes sociales con una llama encendida al escuchar la canción con la que Shakira ha estado pendiente de su ex pareja. Una música, que tanto si se lleva bien como si no, da una sensación de apoyo a la colombiana que pone contra las cuerdas a la joven Clara Chía. Quizás de conocerse en otras circunstancias podrían haber sido amigas, pero de momento, Rocuzzo apoya a Shakira en esta batalla en el que la madre de los hijos del ex futbolista parece que gana.