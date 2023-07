El increíble momento en el que se le quema la sotana al cura en la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

En las bodas siempre hay algún susto incluso cuando la que se casa es una celebridad como Tamara Falcó. Precisamente en la ceremonia de la marquesa de Griñón ocurrió un suceso anormal que alarmó a la propia novia y a varios de los invitados: el cura se incendió por accidente la sotana. El sacerdote, que se encontraba a un lado del altar, prendió sin querer su traje ceremonial y una de las invitadas tuvo que acudir corriendo a apagar el pequeño fuego con sus propias manos.

El video del incidente se ha hecho viral en redes sociales y ha recibido todo tipo de comentarios por parte de una multitud de usuarios que han tildado el hecho como un mal augurio. «Y luego dice que Dios no le mandó señales para no casarse! hasta el mismísimo día de la boda le mandó una!», ha escrito un internauta. «No sé cuántas señales más necesitaba», ha dicho otro. «Si fuera una película habría ido al cine», ha señalado otra.

La boda

Iñigo Onieva y Tamara Falcó se casaron el pasado 8 de julio en la Iglesia de Santa Bárbara en el centro de Madrid con la presencia de 400 invitados. La celebración posterior se llevó a cabo en El Rincón, el palacio construido en el siglo XIX a modo de fortaleza ajardinada por el primer duque de Santoña, y que la marquesa de Griñón heredó de su padre, Carlos Falcó, en la localidad de Aldea del Fresno de Madrid.

Hasta allí se desplazaron numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país, muchos de los cuales, ya estuvieron en la preboda que los recién casados organizaron en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de la capital madrileña, como Vicky Martín Berrocal, Manuel Falcó, Amparo Corsini, Chábeli Iglesias y Ana Boyer, Fernando Verdasco, Eugenia Martínez de Irujo, Cristina Reyes o Alejandra Onieva, entre otros, que ha acudido del brazo de Jon Kortajarena. No así Enrique Iglesias que, finalmente, no viajó a España para acompañar a su hermana en su gran día, tal y como desveló Julio José Iglesias en Y ahora Sonsóles: «Mi hermano no viene porque no le gustan las bodas. No estuvo ni en mi boda», expresó.