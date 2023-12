Alejandro Sancho, el hijo que María Jiménez tuvo con su exmarido, quiere hablar. La artista estuvo casada con Pepe Sancho durante 22 años, pero se separaron varias veces. María terminó contando que Pepe tenía un carácter muy fuerte y que estuvo sometida hasta que pronunció dos palabras mágicas: «Se acabó». Es el título de una de sus canciones más emblemáticas, una canción que ha hecho que su hijo Alejandro se sienta muy orgulloso de ella. Entonces, ¿por qué ahora quiere remover el pasado?

Ángel Cristo, el primogénito de Bárbara Rey, se ha sentado en un conocido programa de Telecinco para atacar a la vedette. Esta entrevista cosechó un 14% de share, así que la cadena está interesada en generar contenidos del mismo estilo. Por eso han invitado a Alejandro, quien siempre ha adoptado una postura muy discreta. Cuando falleció su madre habló con la prensa para tranquilizar a los fans del artista, aunque por norma general ha estado en un segundo plano y nunca ha sentido interés por el foco mediático.

Alejandro Sancho es el que mejor conoce a María

María Jiménez atravesó un momento muy complicado con Pepe Sancho cuando tuvo que enfrentarse a él en los tribunales. La cantante dio lo mejor de ella y contrató a un buen abogado. Su único objetivo era conseguir la custodia de sus hijos e hizo de todo para conseguirlo. Siempre ha tenido muy buena relación con Alejandro, por eso ha sorprendido tanto lo último que ha pasado. El joven ha aceptado sentarse en ‘¡De Viernes!’ y los secretos de su familia corren peligro. Eso sí, Jiménez ha sido la primera en hablar de ciertos temas.

La intérprete a luchado contra la violencia de género y fue una de las primeras famosas que dio un paso adelante para acabar con esta lacra social. «Ese señor me maltrataba física y psicológicamente. Me daba una paliza y me decía: ‘Vamos a casarnos otra vez’. Y yo, como una tonta, después de dos carantoñas, le creía», declaró en el programa ‘Lazos de sangre’ cuando le preguntaron por Pepe Sancho.

Los secretos de María Jiménez

‘Vanitatis’ asegura que Alejandro Sancho está dispuesto a seguir los pasos de Ángel Cristo. La periodista Lydia Lozano ha explicado que Telecinco ha pagado más de 100.000 euros al hijo de Bárbara Rey por contar las intimidades de la vedette.

¿Es esto lo que ha animado a Alejandro? El motivo oficial todavía no ha salido a la luz, pero hay una máxima expectación porque la vida de María Jiménez ha estado plagada de sombras. Uno de sus episodios más duros fue cuando tuvo que despedirse de su hija. «Se mató en la carretera, lo peor que me ha pasado en la vida y de lo que no me he recuperado ni me voy a recuperar en mi vida», dijo en una de sus entrevistas.

La hermana de María Jiménez rompe su silencio

La hermana de María Jiménez no quiere tener problemas con Alejandro, por eso cuando se han puesto en contacto con ella para preguntarle por su participación en ‘¡De Viernes¡’ ha sido tan prudente. «Alejandro es libre de hablar y de acudir a un programa o los programas de televisión que él considere. No me parece sorprendente. El duelo o el dolor no se puede medir en días. Yo lo único que espero y deseo es que siga respetando la memoria de su madre», ha declarado al respecto