La Guardia Civil se ha querido sumar a la fiebre eurovisiva y ha comenzado a utilizar la canción Zorra del dúo Nebulossa en su cuenta de TikTok para mostrar cómo realizan los controles de tráfico. El vídeo que publicaron en la red social este domingo ya acumula más de 300 comentarios y más de 200.000 visitas.

«La persona que maneja las redes sociales de la Guardia Civil se merece un aumento de sueldo» o «la Guardia Civil ganando puntos», son algunos de los comentarios que han inundado el vídeo.

El fragmento escogido por la Guardia Civil para ilustrar los controles de tráfico no ha quedado exento de polémica. Y es que la letra reza lo siguiente: «Ya se que no soy quien tú quieres. Esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza».

Desde el sábado, la canción se ha vuelto todo un fenómeno en el país. El dúo formado por la vocalista María Blas y el productor Mark Dasousa (Nebulossa) superó a artistas como María Peláe, St. Pedro, Sofía Coll, Jorge González, Angy Fernández, Miss Caffeina y Almácor en el festival, llevándose el codiciado micrófono de bronce.

Aunque el grupo intentó representar a San Marino en 2023 con propuestas como Glam y Anoche, no lograron llegar a la fase final. Sin embargo, este año, Nebulossa ha probado suerte nuevamente en el Benidorm Fest asegurándose un puesto en Eurovisión 2024 con Zorra.

Además, la canción ha logrado superar el 1,7 millones de visualizaciones en las redes sociales, superando así a Blanca Paloma, que llegó a acumular 1,2 millones de reproducciones. Sin embargo, sigue sin superar a SloMo de Chanel, que actualmente supera las 7 millones de reproducciones.

Feministas en contra de ‘Zorra’

A pesar del fenómeno que está siendo la próxima representante de España en el festival de Eurovisión, las feministas se han mostrado en contra de Zorra. «La exaltación del sexismo, la misoginia, y la banalización de la violencia representará a España. Este es el panorama. No es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose zorras», ha declarado la ex diputada del PSOE, Ángeles Alvarez, en las redes sociales.

La exaltación del sexismo, la misoginia, y la banalizacion de la violencia representarä a España. Este es el panorama. No es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio. Veréis a vuestras hijas reivindicándose “zorras”. — Ángeles Álvarez (@AAlvarezAlvarez) February 4, 2024

Además, en la misma línea se ha mostrado la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que también ha criticado el uso de la palabra «zorra», asegurando que «la utilizan frecuentemente los agresores sexuales, acosadores y maltratadores». Por otro lado han criticado que los medios «hagan ver a esta canción como algo empoderante».

Por su parte, la Confluencia Movimiento Feminista, que reúne grupos feministas de varios territorios, ha exigido que «rectifiquen» y «que no se presente la canción Zorra a Eurovisión». Para ello, ha compartido el enlace de la web del Instituto de las Mujeres «para dejar quejas masivas».

Redondo afirma que «rompe moldes»

La otra cara de la moneda se encuentra en la opinión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha afirmado que «encuentra la canción divertida y cree que rompe moldes con el edadismo». «Es una canción divertida, que rompe estereotipos, rompe moldes, rompe con el edadismo. En ese sentido la cultura y en general la música tiene que ir un paso por delante», ha comentado la ministra.

Asimismo, ha querido recalcar que Zorra es «una opción muy buena para España», ya que «es una demostración de pluralidad y diversidad».

Aunque la canción presentaba una serie de dificultades debido a su letra, la UER (Unión Europea de Radiodifusión) ha confirmado que «Zorra es apta para representar a España en el concurso».

«Considerando su uso previsto en el contexto de la letra y el mensaje de la canción, tal y como nos lo ha explicado RTVE, hemos llegado a la conclusión de que la canción es apta para participar en el concurso de este año», añaden desde la UER para zanjar cualquier polémica al respecto del tema.