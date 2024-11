Giro de 180º en el tiempo en España: Roberto Brasero confirma lo que llega a partir de hoy

Roberto Brasero confirma lo que llega a partir de hoy, un giro de 180º en lo que está por llegar. De cara a unas jornadas en las que todo puede ser posible, estamos ante un destacado giro radical que puede acabar siendo lo que marque la diferencia en todos los sentidos. Un experto en el tiempo que no duda en adelantarse a lo que está por llegar, sin lugar a duda, estamos ante un destacado cambio que puede ser el que nos haga reaccionar a tiempo.

Hemos visto la importancia de estar pendiente de un tiempo que puede acabar siendo el que marque un antes y un después en estas próximas jornadas. Habrá llegado ese momento en el que el otoño nos haga reaccionar a tiempo, viendo llegar una serie de fenómenos que pueden ser los que nos acompañen en unos días en los que todo es posible. La previsión del tiempo de Roberto Brasero no deja lugar a dudas sobre lo que nos está esperando. Son tiempos de cambios para los que debemos estar preparados. Miramos al cielo ante una previsión que puede ser complicada.

El tiempo en España da un giro de 180º

Hemos pasado dos semanas, casi tres de DANA, una situación anómala que nos ha dejado lluvias abundantes en casi todo el país. Las alertas se han activado en determinadas partes del país, por lo que debemos estar preparados para estos días.

Llover sobre mojado es algo que debemos tener en cuenta. Puede hasta ser peligroso, especialmente si tenemos por delante algunas situaciones cambiantes que quizás nos hagan reaccionar a tiempo. Es momento de afrontar algunas irregularidades que pueden acabar siendo la que marque la diferencia.

El tiempo en España está cambiando y lo hace de tal forma que tocará ver qué nos está esperando en unos días en los que parecerá que cambiamos de estación. Son tiempos en los que debemos estar preparados para todo lo que nos está esperando.

De tal manera que debemos estar pendientes de esta previsión del tiempo. Hemos podido comprobar cómo puede cambiar la situación en cuestión de minutos o de horas en unas jornadas en las que todo es posible. Si tenemos en cuenta lo vivido, Roberto Brasero se adelanta en el tiempo y nos da una importante previsión del tiempo.

Roberto Brasero confirma lo que llega a partir de hoy

A partir de hoy nos espera un fin de semana en el que todo puede ser posible, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para lo que tenemos por delante. Este experto tiene muy claro lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

Siguiendo con esta previsión del tiempo: «El sábado todavía podía presentarse con esas tormentas, entrando de madrugada, por Huelva, y que pueden alcanzar ya de manera más débil, otros puntos del oeste andaluz. También en Extremadura, podían caer alguna lluvias o en el sistema central. En cualquier caso, no se espera que sean de gran entidad. Tendremos, eso sí, nubosidad abundante todavía en la mayor parte de la península, salvo el extremo norte. Será posiblemente una mezcla de nubes y de calima o polvo en suspensión, que va a ir entrando hoy y mañana en la península, aunque la calima en principio no debería ser un problema este sábado. En las regiones del Mediterráneo también tendremos nubes, por el viento de Levante, pero las lluvias que puedan dejar deberían ser pocas y débiles y, desde luego, nunca fuertes porque la DANA ya se ha marchado de allí y a partir de hoy no tenemos ningún aviso en la Comunidad Valenciana. El viento de Levante sí puede soplar fuerte en el sur Andalucía también y atentos todavía ya decimos por esas posibles tormentas en el caso de Canarias, que enseguida llenan lo barrancos en algunas zonas sobre todo zonas más abiertas a los vientos del oeste y suroeste. Y en las comunidades del cantábrico todavía mucho sol, y digo todavía porque el domingo el tiempo cambia para todo».

Vamos a tener temperaturas primaverales: «Lo que esperamos en el tiempo para el próximo domingo es que la borrasca que ha generado la DANA ya se debilite casi del todo, aunque puede permanecer aún girando sobre las Islas Canarias y que depare todavía algún chubasco en el archipiélago. Las nubes del suroeste peninsular no deberían ser tan activas y por lo tanto también con tendencia a ir deshaciéndose. Ya no son probables esas tormentas que todavía este viernes estamos teniendo y que aún pueden darse en la jornada del sábado, serán cada vez más débiles hasta que el domingo desaparezcan y luego a lo largo del día, también irán desapareciendo la mezcla de nubes, sin nieblas, con las que podemos amanecer en muchas zonas del interior. Es probable que el domingo sea soleado durante la mayor parte del día. Excepto, en esta ocasión, las comunidades del cantábrico. Ahí es al revés: el domingo cambia el viento al norte y con él irán cayendo nubes que irán cubriendo los cielos, dejando incluso algunas lluvias en principio débiles, pero sí tendremos que sacar el paraguas en estas zonas. Mientras por el sur al revés, volveremos a sacar la manga corta. Y es que las temperaturas del domingo, salvo en el extremo norte donde bajarán y en Canarias donde no cambian, en el resto de España sumamos grados hasta llegar a los 25 en Badajoz, Huelva o Málaga».