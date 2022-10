Se filtra la verdadera razón por la que Mecano se separó

Mecano se hizo un lugar en la historia de la música con sus temazos, años después de la separación del grupo, muchos aún podrían tararear sus canciones. El grupo surgió en la década de los 80 en España, arrasó desde su primer disco y la fama llegó más pronto que tarde para sus tres componentes: José María Cano, Nacho Cano y Ana Torroja. Aún con el paso de los años, existen muchos fans que les gustaría ver un reencuentro, pero este grupo se separó y dejó muchos rumores a su paso.

Ana Torroja cuenta los motivos de la separación de Mecano

Ana Torroja ha contado más detalles sobre el grupo y la separación en varias ocasiones, ella cuenta como vivió la fama que recibió siendo parte del grupo y los motivos detrás de la ruptura de esta exitosa banda. Esta separación no es nada nuevo, la anunciaba José María Cano en noviembre de 1998.

Parece que los problemas en la dinámica del grupo ya estaban asentados desde antes de la separación. En otoño del 1992, año en el que celebraron su último concierto, ya se asomaban los problemas entre los integrantes aún viviendo una época de gloria como grupo. Fue un momento en su carrera profesional más que intenso y esto también ocasionó tensiones en el grupo.

Durante estos años empezaron los rumores, especulaciones y conflictos dentro del grupo, se comentaba que la rivalidad entre los hermanos Cano y Ana Torroja, iba en aumento hasta que finalmente el grupo decidió tomar caminos separados en el mundo de la música.

No se comentaron demasiados detalles y los fans de este mítico grupo se quedaron con cientos de preguntas sin responder. Ahora, después de más de dos décadas de la sonada separación, la vocalista contaba más detalles sobre esta etapa. «Fue una etapa increíble de mi vida donde aprendí muchísimo, pero también en la que sufrí mucho. Desde ese último concierto yo he seguido cantando una de nuestras canciones, pero realmente a mí no me dio tiempo de asumir lo que estaba pasado. Y fue solo cuando el grupo se separó que fui consciente de lo que había ocurrido» contaba Torroja en ‘Socialité’.

Además, quiso afirmar que la causa principal de la ruptura del grupo eran «los asuntos personales de José en aquel momento», aún con ello, también añadía que «como en todas las familias surgen roces». Parece que esta artista tiene claro que los roces también existieron entre los integrantes del grupo y estos pudieron llegar a hacer daño a la relación profesional que compartían, pero sostiene que la causa principal fue la oficial.

También aprovechó la ocasión para resolver una de las dudas más recurrentes entre los fans del grupo y es que estos esperan con ganas un reencuentro de los integrantes y sus canciones. Ella aseguraba que «es imposible que haya un reencuentro de Mecano, aquello ya se terminó y cada uno tiene su vida». Parece que por desgracia de muchos seguidores de estos artistas, no se volverá a escuchar a Mecano sonando encima de los escenarios como en los viejos tiempos.