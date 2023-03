Un ex concursante de Pasapalabra revela la verdad sobre el programa: «No dije todo lo que quería»

Todo el mundo habla de lo mismo. ‘Pasaplabra’ se ha convertido en el tema de conversación preferido por los españoles. Ha entregado el mayor premio de su historia. Más de dos millones de euros que irán directos a la cuenta bancaria de Rafa Castaño. Un periodista que ha cautivado a los seguidores del concurso presentado por Roberto Leal. El programa anteriormente se emitía en Telecinco y lo presentaba Christian Gálvez. Un antiguo concursante ha decidido romper su silencio y explicar cómo fue su experiencia cuando el juego estaba en manos de Mediaset.

Rafa Castaño está recibiendo críticas de algunos espectadores que le acusan de haber ganado de forma poco limpia. Estas teorías no tienen ningún sentido. Dicen que Rafa contestaba a preguntas mucho más sencillas y que supuestamente «le chivaban» la respuesta con antelación. Son especulaciones sin fundamento, por eso un viejo concursante de ‘Pasapalabra’ ha roto su silencio. Estamos hablando de Fran González, un asturiano que también se llevó el bote final del concurso. En su momento a él le acusaron de lo mismo y no era cierto.

La verdad de ‘Pasapalabra’ sale a la luz

Rafa no ha sido una excepción. Cuando ganó Pablo Díaz también tuvo que enfrentarse a acusaciones parecidas. Por ese motivo Fran González ha decidido hablar y dar la versión definitiva. Él ganó cuando el concurso se emitía en Telecinco y era presentado por Christian Gálvez, pero la esencia y las normas siguen siendo las mismas. Asegura que todo lo que sucede es real. Nadie ayuda a nadie y nadie le chiva las respuestas a nadie. Las normas son igual para todos y no hay favoritismos. Es decir, Rafa ha triunfado de una forma completamente limpia.

“Viéndome en mi despedida siento que en el plató no fui capaz de decir todo lo que quería, así que abro hilo”, empieza diciendo en su cuenta de Twitter. Después ha relatado cómo fue su experiencia. Cuando le entregaron el premio estaba tan nervioso que no supo explicarse y piensa que es lo mismo que le ha sucedido a Rafa. Considera injusto que parte del público no empatice con esta situación y piensa que lo más acertado es poner las cartas encima de la mesa.

El ganador de ‘Pasapalabra’ lo cuenta todo

Fran González ha usado las redes para dejar claro que el famoso programa no tiene nada oscuro detrás. Asegura que todo lo que pasa es real. “De ‘Pasapalabra’ solo puedo decir cosas buenas. Cuidan mucho a los concursantes y te hacen sentir parte de la familia desde el primer programa. Y son un equipazo en lo humano y en lo profesional. Solo así se explica este éxito continuado de doce años. Cuidan hasta el último detalle y da gusto verlos trabajar con tanta pasión y cariño. Toda mi admiración y agradecimiento para ellos”, escribe en Twitter.

Las amistades que se crean en el programa

Algunos fans de Orestes Barbero han atacado a Rafa Castaño, pero entre ellos no hay ningún problema. Fran asegura que a él le pasó lo mismo con su compañero. “Todo un honor competir con mi compañero y amigo Jero, no me sale llamarle rival ni contrincante”, concluye en sus redes sociales. Es decir, la polémica que se ha generado no tiene nada de cierto. Son rumores que no buscan más que crear una tensión que nunca ha existido.