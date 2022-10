Este es el sorprendente poco dinero que Pilar Rubio y Sergio Ramos tienen en el banco

Pilar Rubio ha estado en ‘La Resistencia’ y como ya es tradición en el programa, ha respondido a las curiosas preguntas del presentador sobre las relaciones sexuales y el dinero. Las preguntas que más se han hecho sonar han sido las de con qué frecuencia mantiene relaciones sexuales con Sergio Ramos y cuánto dinero tienen en el banco. La respuesta ha sorprendido a muchos espectadores que esperan encontrarse otra cifra.

La visita de la presentadora a ‘La Resistencia’

La presentadora no ha tenido problema en contestar estas preguntas, eso si, se ha quedado los detalles más personales para ella. Estas preguntas no son nuevas en el formato, ya se han convertido en toda una seña de identidad de ‘La Resistencia’ y Pilar Rubio se lo ha tomado con humor para la ocasión. Incluso se ha pasado por su Instagram y ha confesado que habían sido «las preguntas más divertidas y, al mismo tiempo, más surrealistas que me han hecho».

Una de las preguntas más esperada era la de saber cuántas veces ha mantenido relaciones sexuales en el último mes, a lo que Pilar ha contestado que «nosotros lo hacemos todos los días, menos los días que estoy en Madrid». Además, ha añadido que «para mí es parte de mi entrenamiento. Se pierden calorías. Para tener cuatro hijos tienes que practicar mucho.». Con ello, quedaba claro que esta pareja aún mantiene una vida sexual de lo más activa.

Hay días que es OBLIGATORIO hacer las 𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗖𝗹𝗮́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀™#LaResistencia @PilarRubio_ pic.twitter.com/wNaWfVsBcl — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) October 11, 2022

¿Cuánto dinero tiene en el banco Pilar Rubio?

Lo que ha sorprendido de verdad al presentador ha sido la respuesta de Pilar cuando Broncano le ha preguntado sobre cuánto dinero tenía en el banco. La mujer de Sergio Ramos ha dicho que «en el banco hay 52.000 euros», una cifra que ha pillado por sorpresa al presentador, que seguramente se esperaba una cantidad más elevada para una pareja que lleva años triunfando en sus profesiones.

David Broncano se ha mostrado incrédulo y ha seguido indagando en el tema, preguntando «¿Y en la cuenta gorda?» para conocer qué cantidad tenía realmente la presentadora. «Estoy hablando de la cuenta corriente, que es la que vi» comentaba Pilar Rubio para acabar de resolver las dudas de Broncano.

La respuesta no estuvo libre de debate y son muchos los que han reaccionado a la respuesta de Pilar Rubio. Incluso en el mismo escenario, cuando ella contestó la pregunta, se empezaron a escuchar murmullos entre los asistentes, que así como Broncano, no acababan de ver clara la cifra. Lo que está claro es que la entrevista de la presentadora ha dado mucho que hablar y se ha convertido en todo un tema de debate en redes sociales, siendo una de las entrevistas más sonadas en las últimas semanas.

Estas preguntas son todo un clásico en el programa y cada vez son más los rostros conocidos que se animan a contestarlas, algunos dando más detalles que otros. Pilar Rubio ha pasado la prueba y ha escogido el humor como su mejor compañero para esta entrevista en ‘La Resistencia’.