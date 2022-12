Este es el dineral que ha ganado Lara Álvarez en Supervivientes

Lara Álvarez este año no presentará Supervivientes, se ha tomado un parón, después de haber ganado un dineral con este reality. El trabajo de la popular presentadora está ligado a Mediaset, después de varios rumores sobre su futuro ha decidido afirmar con contundencia que sigue en este grupo con más fuerza que nunca. Pese a no presentar este año el espacio que le ha dado más de una alegría y una cuenta corriente envidiable, Lara no lo necesita. Ha ganado un dineral viajando a Honduras con un reality que la ha hecho de oro.

Lara Álvarez ha ganado un dineral con Supervivientes

Supervivientes ha sido el programa que ha dado más fama a Lara Álvarez, además de sus novios y parejas. La presentadora puede presumir de grandes alegrías y hacerlo por el bien de una serie de compromisos que le han servido para ganar más dinero de lo que podría llegar a soñar cuando estudiaba periodismo.

Estudió después de intentar triunfar en el mundo de la interpretación y gracias a esa carrera ha podido conseguir un dinero que pocos llegan a soñar. Solo los que consiguen ser la cara visible de un programa de éxito como ella, lograr un sueldo acorde con su caché. No todos los presentadores cobran lo mismo por hacer el trabajo.

Dejó los deportes para poder dedicarse a este reality en un ir y venir de Telecinco que le ha salido muy rentable. El dinero que gana la presentadora al año podría estar entorno a los 200.000 euros, según algunos medios. Con lo cual, en estos años habría ganado una cantidad de dinero con la que podría casi jubilarse.

Un dinero al año que se traduce en unos meses de trabajo, los que dura el programa. Aunque si que es verdad que tiene que estar fuera de casa, Lara está muy acostumbrada a viajar y a disfrutar de un país en el que tiene una vida de lujo. En sus redes sociales el paso por Honduras son playas paradisiacas y buenos manjares.

Una vida de ensueño, pero también de mucho trabajo que le ha valido a la presentadora el éxito más absoluto de todos los tiempos. Más allá de su vida personal ha logrado hacerse un hueco entre las presentadoras mejor pagadas, la asturiana de 36 años no ha tenido suerte en el amor, pero sí en su carrera profesional.