Esta famosa cantante manda un emotivo mensaje a la Reina Letizia

La Reina Letizia es una apasionada del arte, adora la cultura en todas sus versiones: ha estado en conciertos, en obras de teatro y en salas de cine. Sin embargo, tiene mucho cuidado con expresar sus gustos en público, prefiere no decantarse por ningún estilo, pues disfruta de una gran influencia y no quiere condicionar a nadie. Sin embargo, hay una cantante con la que no ha podido disimular. Estuvo en una de sus actuaciones, se emocionó y desde ese momento todo el mundo sabe que es una de sus mejores seguidoras.

Antes de desvelar la identidad de esta artista debemos tener en cuenta un aspecto importante. La mujer de Felipe VI se enfrenta a una nueva etapa. Su hija mayor, la Princesa de Asturias, está en la Academia Militar de Zaragoza, donde pasará el próximo año. Por otro lado, la infanta Sofía de Borbón se ha mudado a Gales para estudiar el Bachillerato Internacional. Eso sí, la Familia Real ha exprimido el verano al máximo y antes de despedirse han hecho muchos planes, por ejemplo ir a ver la película ‘Barbie’.

Una cantante se rinde ante la Reina Letizia

La artista que le ha mandado un mensaje a la Reina Letizia es Alice Wonder. A sus 24 años, ha conseguido una proyección envidiable, tanto que los Reyes de España le invitaron a participar en un concierto que tuvo lugar en el Palacio Real para honrar a las víctimas de la pandemia del coronavirus. La mujer de Felipe VI nunca ha ocultado ser fan de Alicie, de hecho no pudo evitar emocionarse cuando escuchó uno de sus temas en el evento citado anteriormente.

El verdadero nombre de la artista es Alicia Climent y está de actualidad porque ha confirmado su buena relación con Letizia Ortiz. La cantante se convirtió en una de las grandes protagonistas del concierto del Palacio Real. Interpretó ‘Lucha de gigantes’ de Antonio Vega y la Reina no pudo controlar sus lágrimas. Mostró su lado más sensible y el público aplaudió esta cercanía. Cercanía que benéfico a Alice Wonder, pues muchos medios se hicieron eco de lo que había conseguido con su talento.

Alice Wonder se encontró con la Reina Letizia en Mallorca

Dos semanas después de emocionar a doña Letizia Ortiz con ‘Lucha de gigantes’, la cantante se encontró con ella en Mallorca. Coincidieron en el Atlàntida Mallorca Film Festival, que siempre está presidido por su Majestad. La Reina Letizia aprovechó para fotografiarse con la artista y todo el mundo se dio cuenta de que disfrutaban de una química especial. Alice Wonder, muy ilusionada, compartió esta instantánea en sus redes sociales. Ambas, agarradas de la cintura y con una enorme sonrisa, demostraron tener muy buena relación.

El mensaje que ha enviado

Alice Wonder tiene muy buena fama, pues a pesar de todo lo que ha conseguido sigue siendo muy humilde. Recientemente ha reconocido que le está profundamente agradecida a la Reina Letizia, pues gracias a ella su fama se multiplicó. Por eso no se lo ha pensado dos veces y cuando le han preguntado por ella le ha mandado un bonito mensaje: “¿La Reina Letizia? La quiero. Te quiero, Letizia”. Ha dicho durante la presentación de la película ‘El juego’.