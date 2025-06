Esta es la enfermedad que sufre Belén Esteban y no es la diabetes: afecta a su pelo

Durante años, Belén Esteban ha puesto encima de la mesa los aspectos más íntimos de su vida privada. Su lucha con la diabetes, que padece desde niña, ha sido una constante en sus apariciones públicas. Sin embargo, recientemente ha salido a la luz que la colaboradora no sólo lidia con los problemas derivados de esta dolencia crónica, sino que se enfrenta a una patología dermatológica que está afectando seriamente a su cuero cabelludo y a la salud de su cabello. Una situación que la propia Belén ha compartido con sus seguidores con la franqueza que le caracteriza, sin ocultar la realidad ni restarle importancia.

La ex de Jesulín de Ubrique siempre ha hablado abiertamente sobre cómo la diabetes cambió su vida desde muy temprana edad. «Yo he sido muy delicada, con diez añitos me detectaron falta de azúcar. Yo soy diabética. Para mis padres eso fue lo peor», reveló durante una intervención en el programa Ni que fuéramos. La enfermedad, con la que convive desde hace décadas, ha condicionado profundamente su día a día, desde su alimentación hasta sus rutinas laborales.

En múltiples ocasiones, ya desde los tiempos del programa Sálvame, Belén ha compartido las dificultades de vivir con diabetes, haciendo partícipes a los espectadores de los controles estrictos a los que debe someterse. Incluso durante su participación en Gran Hermano VIP, esta condición estuvo presente: en momentos de tensión, sus compañeros le recordaban que debía tener cuidado con sus niveles de glucosa. La preocupación por su salud nunca ha sido ajena al ojo público, y su franqueza al hablar de ello ha generado empatía entre quienes padecen lo mismo.

El nuevo problema de Belén Esteban

Aunque el problema con el azúcar ha sido siempre parte de su historia, desde hace un tiempo Belén ha comenzado a enfrentarse a una nueva dolencia de carácter dermatológico. Fue en febrero, mientras trabajaba junto a sus compañeros en el canal TEN, cuando decidió compartir en directo la existencia de una molestia que llevaba arrastrando desde hacía «ocho o nueve meses». Con su habitual transparencia, confesó que sufría descamación en el cuero cabelludo, una condición que había empeorado con el tiempo.

Belén explicó que llevaba años utilizando «un champú especial» debido a esa descamación que ya padecía desde hacía alrededor de cinco años, pero esta vez la situación se había agravado de forma notable. Tanto es así que, durante la emisión, se marchó del plató para acudir al dermatólogo, un especialista que el propio programa le había ayudado a encontrar. «Es para que me digan qué es porque parece que me sale del estrés. Esto yo ya lo tenía, pero he tenido que buscar un médico», dijo al abandonar el estudio rumbo a la clínica.

El diagnóstico no tardó en llegar y sorprendió incluso a la propia Belén. El médico que la atendió identificó claramente la causa de las molestias que sufría: una inflamación en el cuero cabelludo producida por una afección conocida como «dermatitis seborreica». «Descamación que te está inflamando los pelos y todo alrededor y eso pica un montón», fue la descripción técnica que recibió de labios del especialista. Según le explicó, esta dolencia tiene una relación directa con episodios de ansiedad o nerviosismo, por lo que no era descabellado que se hubiese manifestado en ella durante una etapa de mayor estrés.

Su melena se está viendo afectada

Pero la consulta médica no terminó ahí. El dermatólogo también detectó una segunda patología capilar que, hasta entonces, había pasado desapercibida para la colaboradora. Se trataba de una «alopecia traccional ocasionada por técnicas de peinado, en tu caso por las extensiones». La utilización prolongada de extensiones había generado una pérdida de cabello localizada que requería atención especializada.

El tratamiento para esta dolencia implica estimular el crecimiento del cabello en las zonas afectadas, algo que requiere constancia y productos específicos. Según relató la propia Belén, ahora debe aplicar «dos lociones, una crema» y otras «dos lociones especiales» preparadas en una farmacia para favorecer la regeneración capilar. Este régimen es parte de un plan más amplio diseñado por el dermatólogo para frenar la caída del cabello y recuperar las áreas dañadas.

María Patiño empatiza con Belén Esteban

La experiencia fue compartida en directo, como parte del formato del programa y provocó una reacción inmediata entre sus compañeros. María Patiño, visiblemente conmovida por lo que estaba viviendo su amiga, decidió intervenir con una confesión personal: también ella había pasado por una pérdida capilar similar a causa del mismo problema. «A mí tampoco se me notaba. Yo lo recuperé, pero he sufrido mucho en silencio», reconoció la presentadora, dejando claro que este tipo de afecciones pueden pasar desapercibidas incluso para los más cercanos.

La revelación sobre sus problemas de salud capilar ha coincidido con una etapa de cambios profundos para Belén Esteban, tanto a nivel profesional como personal. Ha abandonado TEN, una cadena de la TDT, para probar suerte en TVE y no está teniendo buenos resultados. Trabaja en La familia de la tele y los datos de audiencia que ha conseguido este programa no son buenos, de hecho está a punto de ser cancelado de forma definitiva.