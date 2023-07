Esta es la desconocida mujer de Ferran Adriá: toda una vida juntos y nadie sabe quién es

El secreto ha visto la luz. Ferran Adriá siempre ha presumido de estar “muy enamorado” de su mujer, pero ¿quién es ella? Antes de responder a esta pregunta debemos tener en cuenta un aspecto importante. Es cierto que el chef no ha hablado de su esposa de forma directa, pero sí ha hecho muchas referencias que han sembrado la duda entre el público. Poco a poco ha ido aportando datos y en estos momentos ya lo sabemos todo sobre Isabel Pérez Barceló. Se casaron en 2022 y su matrimonio siempre ha estado al margen de los focos.

Ferran Adriá desveló en una de sus entrevistas quién cocinaba en su casa y por qué. “En casa mi mujer, que cocina mucho mejor que yo”. De esta forma le quiso dar su sitio. Isabel es una gran desconocida y siempre ha querido estar apartada de los medios, pero mantiene una relación estupenda con su marido. En una ocasión Ferran desveló su secreto: además de pareja eran buenos amigos, por eso llevan juntos tantos años y siguen siendo igual de felices que siempre.

La gran lección de Ferran Adriá

El cocinero se niega a hablar de su matrimonio porque no quiere que le pregunten cuál es la clave del éxito. Según sus propias palabras, detesta dar consejos de ningún tipo. Es consciente de que es un referente en la cocina, pero se resiste a aleccionar a nadie. Sabe que cada vida es un mundo y cada matrimonio también, pero eso intenta guardar las distancias y son pocos los que conocen realmente a Isabel Pérez Barceló.

“Nunca doy consejos, yo comparto experiencias. Los consejos son muy difíciles”, empezó diciendo en el periódico ‘El Mundo”. “El campus CaixaBank Lab nació para estos jóvenes que llegaban con ganas de montar un restaurante pero no sabían lo que era un plan de negocio. Hoy en día es básico primero saber de números y luego ya de ingredientes. Y luego gestionar una cocina, que es como un micromundo, como un pequeño pueblo”.

Una bonita historia de amor

Isabel está completamente implicada en la carrera de Ferran Adriá. Ejerce de intérprete porque el conocieron solamente habla español. Recordemos que ha sido portada de ‘New York Times’ y este éxito es responsabilidad de su esposa. Mantienen una relación muy estrecha y ambos decidieron no tener hijos. Adriá viaja mucho por trabajo e Isabel sigue sus pasos, así que no tienen tiempo de vivir determinadas aventuras. “Pensamos en tener hijos, pero tuvimos que decidir. Mi carrera era muy exigente”, dijo el cocinero en una ocasión. Y después recalcó: “Mi mujer es la persona más importante de mi vida”.

“Sin mi mujer no existiría”

Ferran Adriá asegura que su esposa cocina mucho mejor que él, eso sin contar todo lo que ha hecho por su carrera. Él es el famoso, pero ella está detrás dirigiendo y organizando todo. “Sin mi mujer, Isabel, no existiría Ferran Adriá”, desveló en una de su intervenciones. Asegura que está muy pendiente de todo y que muchos éxitos llevan su nombre, a pesar de que no quiera exponerse. Lleva años guardando las distancias porque no se siente cómoda situada en el foco mediático.