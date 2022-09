El divertido mensaje de Karina a Putin para acabar con la guerra en Ucrania: «Don’t press the button»

La cantante Karina ha publicado un vídeo en redes sociales en el que ha instado al presidente ruso, Vladimir Putin, a cesar en su amenaza nuclear y dialogar para acabar con la guerra de Ucrania.

Lo ha hecho, como se aprecia en las imágenes que acompañan a estas líneas, haciendo uso de un bilingüismo muy particular. «Hoy este vídeo para el señor Putin, don’t press the button (no pulses el botón), que ya han muerto muchas personas», ha señalado, haciendo referencia a la amenaza del Kremlin con iniciar ataques nucleares durante la invasión de Ucrania.

«Por favor, estate quietito. Take it easy (tranquilo). Hablar es mejor que pulsar el botón. Hablar, dialogar», continúa diciendo Karina en el vídeo que ha difundido en redes sociales dirigido a Putin.

Amenaza rusa

Precisamente, esta semana Putin ordenó la primera movilización de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, advirtiendo a Occidente de que si continuaba con su «chantaje», Moscú respondería con el poder de todo su arsenal. Una amenaza que ha venido pronunciando desde que Occidente impulsara las sanciones ante la invasión en Ucrania.

«Si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos todos los medios disponibles para proteger a nuestro pueblo; esto no es un farol», señaló el presidente ruso en un discurso televisado a la nación.

Putin dijo que había firmado un decreto sobre una movilización parcial, lo que supone una escalada significativa del conflicto. «Se trata, no sólo de los ataques alentados por Occidente contra la central nuclear de Zaporiyia, que pueden provocar una catástrofe atómica, sino también de la declaraciones de alto cargos de la OTAN acerca de la posibilidad en emplear contra Rusia armas de destrucción masiva», apostilló.

Asimismo, Putin dijo que su objetivo era «liberar» la región del Donbás, en el este de Ucrania porque la mayoría de los habitantes de las regiones bajo control ruso no querían ser gobernados por Kiev. El febrero pasado, en otra declaración televisiva, Putin ya advirtió: «En cuanto a la esfera militar, la Rusia moderna, incluso después del colapso de la Unión Soviética y la pérdida de una parte significativa de su potencial nuclear, es hoy una de las potencias nucleares más poderosas. Ningún potencial agresor debería tener dudas de que será derrotado por completo».