El aeropuerto internacional de Dubái ha sufrido este martes unas inundaciones sin precedentes que han dejado imágenes impactantes tras las fuertes lluvias que han anegado también el metro y varias calles de la ciudad. En uno de los vídeos parece que los aviones amerizan sobre las aguas de un lago. En los vídeos que están empezando a hacerse virales se ve también cómo las aguas tapan por completo las grandes ruedas de algunos camiones sobre la pista.

En algunos mensajes de redes se asegura que las autoridades del aeropuerto de Dubái han tardado el tiempo récord de 25 minutos en solucionar la situación tras las fuertes lluvias y que sólo se han tenido que suspender 45 vuelos.

Las fuertes lluvias han causado inundaciones también en el metro y en diversas calles de la ciudad.

Operations at Dubai International Airport (DXB) were suspended for 25 minutes today due to an intense storm that caused flash floods and the cancellation of about 45 flights.pic.twitter.com/0AshR411IA

