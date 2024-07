Después del calor viene las lluvias: la AEMET pone día exacto a la llegada de tormentas

La AEMET pone fecha al día exacto en el que llegarán las tormentas, habrá llegado el momento de pensar en lo que nos está esperando. El tiempo que llega es importante y que puede acabar marcando estos días del mes de julio. Dejamos atrás un junio en el que las tormentas y varias DANAS han sido las protagonistas. Lo que llega ahora puede ser un cambio significativo que debemos tener en cuenta. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para coger el paraguas y no soltarlo.

El calor de estos días será historia, vuelven las lluvias y lo hacen de una manera sorprendente. Podemos empezar a plantearnos una serie de detalles que son claves en estas vacaciones en las que miramos al cielo a la espera de lo que está llegando el momento de empezar a organizar nuestro día a día. Habrá llegado el momento de empezar a prepararnos para las tormentas y las lluvias, después de un aumento de las temperaturas considerables, nos espera un giro radical en el guion. Toma nota de lo que llega según la AEMET estas zonas del país están en riesgo

Después del calor llegan las lluvias

El verano más atípico de los últimos tiempos ha llegado y lo ha hecho de tal forma que debemos estar preparados para lo que está por llegar. Hemos tenido una entrada de verano con temperaturas fuera de lo normal. Más bajas y con una situación que nos hace estar más cerca de la primavera.

Miramos al cielo ante unas vacaciones que pueden acabar pasadas por agua, dependiendo de lo que nos encontremos estos días. Nos enfrentamos a un importante cambio que puede acabar marcando un antes y un después. Sin duda alguna estaremos mirando a unos mapas del tiempo que pueden traernos novedades importantes.

Son tiempos de crisis y de determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañen en estas vacaciones. Nada puede ponernos de peor humor que estar preparado para un día de playa y acabar encontrándonos con algo radicalmente distinto. Las lluvias pueden amenazar esta tranquilidad que quizás no pensábamos que tendríamos tan presente.

La AEMET ha querido lanzar una alerta en este primer fin de semana del mes de julio. El momento en el que muchos empezarán a disfrutar de las vacaciones, por fin, ha llegado.

La AEMET pone día exacto a la llegada de tormentas

La llegada de tormentas es algo que puede pasar en julio, al igual que en agosto, el hecho de que sea verano no significa que nos libraremos de unos días de tormentas inesperadas. De hecho, podemos estar pendientes de una serie de detalles que son fundamentales y que quizás no esperaríamos. La previsión del tiempo de los expertos de la AEMET no trae nada bueno.

Tal y como nos indican en esta previsión del tiempo: «En la Península se prevé la aproximación y entrada de un frente atlántico, con cielos nubosos o cubiertos extendiéndose por el extremo norte y probabilidad de precipitaciones débiles en Galicia, Cantábrico y aledaños, tendiendo por la tarde a remitir en litorales y continuar como chubascos en el interior, más intensos en montaña. Asimismo, se formará nubosidad de evolución en amplias zonas de la mitad oriental interior, con chubascos y tormentas en entornos montañosos del centro y nordeste, con probabilidad de que se extiendan al valle del Ebro. Pueden ser localmente fuertes en zonas de Pirineos, la Ibérica y este del sistema central, especialmente Huesca, Lérida y Teruel. No se descartan en otras zonas del norte y nordeste. Se esperan intervalos nubosos en Baleares y norte de Canarias, nubes bajas matinales en Cádiz, Sevilla y litoral sudeste. Cielos poco nubosos en el resto del país».

Las temperaturas empezarán a descender aliviando un poco estos días de temperaturas por las nubes: «Probables bancos de niebla matinales en entornos montañosos del extremo norte. No se descarta calima en el tercio este peninsular, en Melilla y en Baleares. Las temperaturas sufrirán un descenso casi generalizado, Las máximas, de forma notable en amplias zonas interiores de la mitad norte y de Andalucía, aunque aumentarán en zonas de Levante, Málaga y Huelva. A pesar de los descensos, no se descarta que se alcancen los 34-36 grados en valles de la mitad sur peninsular».

El otro fenómeno para el que la AEMET lanza una advertencia es el viento: «Predominarán vientos de componentes oeste y norte en las vertientes atlántica y cantábrica, alto y medio Ebro y, con intervalos de fuerte, en el Estrecho y Alborán. Componente este en el área mediterránea oriental. Alisio moderado en Canarias, con intervalos de fuerte en zonas expuestas». Tendremos un fin de semana con varias alertas por agua que deberemos tener en cuenta, antes que nada, con lo cual, será mejor que nos preparemos para lo peor.