La denuncia de una mujer del público de Pasapalabra tras recibir un trato «denigrante»

Uno de los concursos más queridos de la televisión y también, de los más longevos, es sin duda alguna ‘Pasapalabra’ que de hecho, sigue siendo un éxito de audiencia a pesar de llevar en antena desde hace casi dos décadas. Sin embargo parece que el trato dirigido al público que asiste a cada una de sus grabaciones, no sería tan bueno como cabría esperar o al menos es lo que ha denunciado una mujer del público de ‘Pasapalabra’ por un trato que ha calificado como «denigrante».

La denuncia de una mujer del público de ‘Pasapalabra’

El concurso que presenta Roberto Leal en las tardes de Antena 3 es uno de los espacios más seguidos por toda la familia. Causa además mucho revuelo en las redes sociales cuando uno de sus concursantes está a punto de completar su rosco pero por lo visto no todo es tan bonito como parece, a tenor de lo que ha explicado recientemente una mujer que acudió como público y que denunció el trato recibido por parte de la organización además de revelar lo que se cobra por asistir como público.

El espacio de Antena 3 se emite de lunes a viernes pero sabemos que su emisión no es en directo, sino que se graba en sesiones que pueden resultar bastante largas si tenemos en cuenta que en un solo día se graban varias entregas. Un sistema de trabajo que no es exclusivo de ‘Pasapalabra’ sino que es común de muchos espacios que no son en directo, y que hace que los concursantes y el presentador se cambien de ropa o de peinado para que no se note que está grabado mientras que el público aguanta jornadas de muchas horas seguidas.

9 euros por una jornada de 13 horas

Y ha sido ahora cuando una seguidora del programa que asistió al programa como público la que se ha quejado del trato que recibió tras estar «aplaudiendo sin parar por cuatro duros». Por lo visto, la fan de ‘Pasapalabra’ explicó a ‘La Nueva España’, que como público tan sólo le pagaron «9 euros por todo un día de 13 horas entre que salí de casa y volví para comer un bocadillo y ya». No se ha dado a conocer sin embargo la identidad de esta mujer.

El trato que ella califica de «denigrante» resulta todo un varapalo para un concurso como este que con la presencia del público gana mucho y de hecho es muy necesario para darle «vida». De hecho, todavía se recuerda cuando durante la pandemia los programas se quedaron sin audiencia en plató y se notaba bastante lo frío que resultaba todo.