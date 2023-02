Del amor al odio hay un paso: el tremendo enfado en público de Piqué y Clara Chía

La pareja del momento, Gerard Piqué y Clara Chía parece que viven su amor de una forma realmente apasionada. De hecho, siempre que aparecen juntos, lo hacen de la mano y abrazados, pero también recientemente protagonizaron un momento bastante tenso con una discusión delante de todo el mundo, que está dando mucho que hablar debido a la reacción de ambos para zanjar el asunto. Así ha sido el tremendo enfado en público de Piqué y Clara Chía, cuáles han podido ser los motivos de la discusión y cómo acabaron solucionándolo.

El tremendo enfado en público de Piqué y Clara Chía

Los últimos meses parece que el tema de sociedad que centra toda la atención no es otro que la relación entre la joven Clara Chía y el ex futbolista Gerard Piqué. Una relación que hizo saltar por los aires la vida de pareja del ex jugador del FC Barcelona con Shakira, y que ha provocado que se genere un interés mediático descomunal en torno a la nueva pareja.

Por este motivo, las cámaras captan al detalle todo lo que acontece alrededor de Piqué y Clara Chía, incluso cuando hace unos días acudieron juntos al último partido del equipo del que es propietario Piqué, el FC Andorra.

Según grabaron las cámaras de la agencia Europa Press, la pareja se sentó a animar al equipo como si fueran dos aficionados más, y vieron el partido desde uno de los palcos del campo. Sin embargo, parecían mostrarse algo distantes. De hecho ella estaba todo el rato mirando su teléfono móvil mientras él sí que seguía atentamente al equipo del Andorra. En uno de los momentos del encuentro, la pareja comenzó a hablar y si bien parecía que en un principio mantenían una conversación de lo más tranquila, rápidamente fue subiendo de tono hasta comenzar una discusión algo acalorada.

No se sabe exactamente sobre qué estaban discutiendo, pero por las imágenes captadas, parece claro que ella no se encontraba muy a gusto en el lugar en el que estaba, y con una cara bastante larga escuchaba lo que Piqué le iba diciendo. Él por su parte parecía estar realmente molesto, mientras gesticulaba y hablaba como si estuviera justificándole algo a su chica.

Por suerte la discusión duró poco tiempo y aunque en un principio parecía que era bastante encendida, rápidamente hicieron las paces y de hecho, sellaron todo con unos cuantos besos que de nuevo acapararon las miradas de quienes también se encontraban en ese momento, disfrutando del partido.