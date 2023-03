El culpable de que Tamara Falcó haya vetado a este invitado en su boda

La boda de Tamara Falcó no se ha celebrado y ya se ha convertido en el evento del año. Después de la sonada ruptura con su futura marido, ahora que se van a dar el ‘sí, quiero’, cada vez hay más rumores encima de la mesa, pero solamente podemos confirmar uno de ellos.

El famoso que Tamara ha vetado en su boda

Boris Izaguirre no podrá asistir al enlace matrimonial de la marquesa de Griñón. El colaborador Kiko Matamoros ha explicado quién es el culpable de este veto. La verdad ha salido a la luz. Boris ya no tiene la misma relación con Tamara. Es cierto que siguen manteniendo el contacto, pero habrían dejado de ser amigos, siempre siguiendo las informaciones publicadas en ‘Sálvame’.

Kiko Matamoros ha explicado que el marido de Boris es el responsable de todo. Rubén Nogueira, según lo que ha contado el tertuliano, ha tenido un gesto muy feo con Isabel Presyler. Este atrevimiento le ha cerrado las puertas de la boda de Tamara Falcó. El evento va a estar plagado de rostros conocidos y en un primer momento Boris estaba invitado, pero se ha caído de la lista y ya no hay vuelta atrás. La marquesa de Griñón ha tomado la decisión porque para ella lo único que importa es que su madre esté a gusto.

Tamara Falcó tiene problemas con su amigo Boris

Tamara se marchó a México después de romper con Íñigo Onieva y dio una conferencia que causó un gran revuelo. Ofreció unas declaraciones que, según su punto de vista, se malinterpretaron y ofendieron al colectivo LGTBI. Boris Izaguirre no disimuló su descontento con Tamara y reconoció que estaba molesto con ella, de hecho le dedicó un artículo. Este gesto enfadó a Isabel Preysler y así empezó una guerra que traerá muchas consecuencias.

Kiko Matamoros asegura que Rubén Nogueira se acercó a Isabel en una fiesta para pedirle explicaciones y esta decisión no ha hecho más que empeorar las cosas. “Se levanta Bertín Osborne y deja desocupada su silla. Boris y Rubén estaban allí e Isabel ya estaba enfadada con Boris por la publicación de su artículo. Rubén se toma la libertad de tomar esa silla cuando nadie le invita a sentarse”, comienza diciendo el exmarido de Makoke.

Acusan al marido de Boris Izaguirre

Matamoros asegura que Rubén tuvo una conversación tensa con la madre de Tamara Falcó y que esto habría sido el detonante para que la marquesa decida no invitar a Boris a su boda. “Rubén comienza a hacerle reproches a Isabel sobre su distanciamiento con Boris y le dice que por qué no contesta a sus WhatsApp, pero Isabel cree que no es el momento y zanja el asunto”, informa Kiko. Según el colaborador, después de atacar a la reina de corazones se dirigió a Ana Boyer.

Tamara Falcó está muy sorprendida

Tamara no esperaba que el marido de su amigo tuviera ese comportamiento. No solamente tuvo un encontronazo con Isabel Preysler, también discutió con Ana Boyer. “Rubén se dirigió a Ana en unos términos groseros, dando voces, haciendo aspavientos y con todos dándose cuenta de la situación”, asegura Kiko Matamoros. Todo esto ha hecho que ninguno de los dos esté en la lista de invitados de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.