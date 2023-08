Conforme avanza el caso surgen más incógnitas sobre cómo era la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta después de que el español cocinero de profesión haya confesado haber asesinado y desmembrado en 14 trozos al cirujano colombiano. Ahora empiezan a hablar los amigos de los detalles del cocinero español de profesión, los cuales todavía están conmocionados por lo ocurrido. «Yo no puedo decir qué esperaba porque… No, no, no… No esperaba una situación así. Es algo que, cuando a un amigo le pasa este tipo de cosas, la amistad te… Te enseña que lo quieres. Es muy fuerte. Nunca pensamos que esto iba a suceder», ha explicado un amigo del nieto de Sancho Gracia, al que encumbró a la fama su personaje de Curro Jiménez.

«Es que yo puedo decir muchas cosas. Difícil, todas las relaciones son difíciles, pero la de ellos era una relación que… Que jugaba con mucho sentimiento, porque un día estaban bien, un día estaban mal. Nunca pensamos que esto hubiese pasado», ha explicado el amigo del cocinero de profesión, Daniel Sancho, que actualmente se encuentra en una cárcel en Tailandia.

«Discutir, sí, sí. Como toda relación, sí, discutían. Eran dos tíos, eran dos tíos… El carácter de una persona, indiferentemente de la situación, te puede estallar en cualquier momento», ha dado más detalles el amigo de Daniel Sancho.

Su familia, todavía conmocionada, espera ahora la repatriación de los restos mortales del cirujano, para la cual tendrían que esperar 45 días y se prolongaría durante dos meses.

Unas declaraciones, realizadas en el espacio YAS Verano de Antena 3, que se han unido a la difusión de unos comentarios realizados por el propio Daniel Sancho con los que habrían confirmado que habrían tenido relaciones sexuales. Después de los mismos, la familia de Edwin Arrieta haya emitido un comunicado este martes a través del despacho de abogados Miguel González Sánchez & Abogados Asociados: «Total rechazo frente a las afirmaciones irresponsables y falaces que se han producido en torno a Edwin y su actuar en vida, quien hoy, desafortunada y trágicamente, es víctima mortal del ciudadano español Daniel Sancho Bronchalo, quien ha aceptado expresamente su responsabilidad en este vil hecho».