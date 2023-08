Chris Noth rompe el silencio: sus impactantes declaraciones sobre las acusaciones de agresión sexual

La vida de Chris Noth, uno de los actores más famosos de ‘Sexo en Nueva York’, siempre ha estado cargada de misterios porque, a pesar de su exposición, siempre ha guardado las distancias. El público y la prensa ha respetado su postura hasta que le acusaron de haber abusado de dos mujeres. Él guardó silencio. No se ha pronunciado hasta ahora. Antes de desvelar lo que ha dicho debemos tener en cuenta un punto importante para comprender su discurso. El artista asegura que el único error que ha cometido en su pasado es haberle sido infiel a su mujer.

Chris Noth era uno de los rostros más respetados de Hollywood hasta que en 2021 se vio envuelto en un escándalo que todavía no se ha resuelto. Le acusaron de haber cometido dos abusos sexuales en Los Ángeles, uno en 2004 y otro en 2015. Lo más extraño de todo esto es el que el artista no dio declaraciones al respecto, no intentó defenderse y se limitó a guardar silencio. Por fin tenemos sus primeras declaraciones. La prensa americana está impactada.

Las impactantes declaraciones de Chris Noth

La vida de Chris Noth cambió hace dos años. Un medio americano aseguró que dos mujeres, que no se conocían entre sí, habían denunciado haber sufrido abusos por parte del artista. La prensa protegió a las presuntas víctimas y nunca han salido a la luz sus nombres, por eso usan dos seudónimos para hablar de ellas: Zoe y Lily. Amabas decidieron denunciar al intérprete y esto generó unas consecuencias que hoy en día se siguen comentando. Chris trabajaba en la serie ‘The Equalizer’ y fue automáticamente apartado del proyecto.

No fue el único trabajo que le dio la espalda. El artista también colaboraba con ‘And Just Like That’, una serie muy querida y reconocida en Estados Unidos. Los directores de esta ficción también dejaron de contar con sus servicios. Consideraron que el testimonio de las dos mujeres, que no tenían ningún tipo de vínculo entre ellas, era idéntico y consecuentemente tenía veracidad. Chris Noth ha optado por hablar del tema.

“Me aparté de mi esposa”

Chris Noth ha hablado en el diario ‘USA Today’ sobre este tema. La expectación es máxima porque nunca antes se había manifestado al respecto. Según su versión, lo que se ha contado no es cierto y le ha generado consecuencias muy contundentes. “Me aparté de mi esposa y es devastador para ella y no es una imagen muy bonita. Pero esto no es un crimen”, empieza diciendo. Después asegura que las acusaciones de abuso sexual “son categóricamente falsas”.

Chris Noth da explicaciones

El actor, que ahora tiene 68 años, insiste en que el único error que cometió fue serle infiel a su exmujer. Supuestamente, y siempre siguiendo su relato, eran relaciones de mutuo acuerdo. “Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o hace 30 días. Esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consentidos. Es difícil no cuestionar el momento en que estas historias salen a la luz. No sé bien por qué están saliendo a la luz ahora, pero sí sé una cosa: No agredí a estas mujeres”.