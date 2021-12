El esperado estreno de And Just Like That se ha visto empañado por una información que ha salido a la luz sobre uno de los protagonistas. Se tratad e Chris Noth, actor que da vida a Mr.Big, el eterno amor de Carrie Bradshaw -Sarah Jessica Parker-. Tal y como ha publicado The Hollywood Reporter, el intérprete ha sido acusado de una presunta violación que han denunciado dos mujeres, que, por el momento, prefieren mantenerse en el anonimato. Una corresponde a 2004 y tuvo lugar en Los Ángeles y al otra tuvo lugar en 2015 en Nueva York.

Una de ellas, Zoe, cuenta que tenía 22 años cuando ocurrió el suceso. La mujer trabajaba en una firma con la que varias celebrities hacen negocios, incluido Noth. Relata también, que el actor se acercaba de manera continua a su escritorio y que flirteaba con ella. «De alguna manera consiguió mi número de teléfono y me dejaba mensajes. Mi jefe me decía, ‘tienes mensajes de Mr. Big en el buzón’», ha explicado Zoe. También, ha relatado que un día la invitó a la piscina, se dejó a propósito un libro y le pidió que lo llevase a su apartamento y le diese su opinión al respecto. Cuando se vieron, él la besó, y después presuntamente la violó.

«Fue muy doloroso y le grité que parase, pero no lo hizo. Le dije: ¿Puedes al menos ponerte un condón? Y se rió de mí», ha contado Zoe. Eso no fue todo porque tuvo que recibir un tratamiento en urgencias, donde se le recomendó que fuese a un terapeuta para poder tratar el trauma que tenía.

Lily es la otra mujer que también ha sacado a relucir la presunta violación por parte del actor. Su relato comienza cuando ella se encontraba en un club nocturno de la ciudad de los rascacielos, donde trabajaba como camarera. Chris la invitó a cenar y tras esa primera toma de contacto fueron al apartamento del actor. Ahí intentó besarla varias veces pero ella se separaba, entonces él se bajó los pantalones. Por aquel entonces, Chris Noth ya estaba casado con Tara Wilson. La presunta víctima asegura que le comentó que «el matrimonio es una estafa. La monogamia no es real».

Ambas historias coinciden en algunos detalles, ya que ambas mujeres explican que el actor las abordó por la espalda y las violó frente a un espejo. Lily, ha querido ir un paso más allá y ha mostrado mensajes de texto en los que asegura que Chris la pregunta sobre el rato que estuvieron juntos. «Por cierto, quiero preguntarte si disfrutaste de nuestra noche la semana pasada. A mí me pareció muy divertida, pero no estaba seguro de cómo te sentiste», escribió Noth. Ella respondió: «Hmmm, sin duda disfruté tu compañía, gran conversación. No quiero entrar en detalles en un mensaje pero me sentí un poco utilizada… tal vez sería mejor hablar por teléfono». Después, llegaron más mensajes hacia el buzón de Lily. «Si quieres que tomemos algo no tiene que ser en mi apartamento, aunque tengo el mejor whiskey». Y, al rato después: «Ven a beber conmigo antes de que me vaya». Y después: «Oh, misteriosa… dónde te has ido».

La respuesta de Chris Noth

A través de un comunicado Chris Noth ha expresado lo siguiente: «Las acusaciones contra mí hechas por individuos que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Las historias podrían ser de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no: esa es una línea que nunca he cruzado. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionarse el momento en el que estas historias están saliendo a la luz. No sé en ciencia cierta por qué están saliendo ahora, pero sé esto: yo no abusé de estas mujeres».