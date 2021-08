Mr Big ha vuelto: así ha sido su reencuentro con Carrie Bradshaw

Los fans de ‘Sexo en Nueva York’ llevaban tiempo esperándolo. Desde que hace algunas semanas se confirmara una nueva entrega de la ya mítica ficción, una de las grandes incógnitas es si el personaje de Mr. Big volvería a aparecer en escena. Las primeras imágenes que nos han dejado las redes sociales nos han regalado una ristra de looks a cada cual más estiloso, que nos han hecho revivir la esencia de la serie, pero nos faltaba él. Por fin ha vuelto el que, sin duda, ha sido -hasta la fecha-, el gran amor de Carrie Bradshaw. Con permiso de los otros romances de la periodista, Mr. Big siempre ocupará un lugar especial en el corazón del personaje al que da vida Sarah Jessica Parker y, por qué no decirlo, también en el de sus fans.

Mr. Big, a quien interpreta magistralmente Chris Noth genera sentimientos contradictorios, pero su presencia en esta nueva entrega era incuestionable. El veterano actor se vuelve a poner en la piel del empresario con cierta aversión al compromiso que, tras seis temporadas y un sinfín de tiras y aflojas por fin consiguió dar un paso más en su relación con la columnista, en uno de los capítulos más memorables de la ficción. Aunque no fue tan fácil como aquí parece, ya que tras un intento fallido, al final se casaron en el Ayuntamiento de la ciudad.

Sin embargo, después de la sonada ausencia de Kim Catrall, había serias dudas de si Chris Noth estaría presente en esta nueva entrega. Finalmente, HBO Max despejó la incógnita, haciendo las delicias de los fans. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando por fin la pareja de actores se ha reencontrado para grabar las nuevas escenas de la ficción. Sarah Jessica y el veterano actor han compartido una jornada de rodaje por las calles de la Gran Manzana donde han demostrado la complicidad que existe entre ambos. Vestida con un elegante conjunto compuesto por un top en color negro con cuello de barco y manga francesa y una espectacular falda larga blanca con volumen y estampado de lunares negros. Ha completado su estilismo con unos zapatos de tacón en satén y un tocado de plumas rosas. En cuanto a Mr. Big, ha apostado por un elegante traje de chaqueta, un look icónico de su personaje.

Todavía es pronto para saber cómo se desarrollará la historia de la pareja pero, según algunos medios, parece que en esta nueva entrega, la pareja podría estar pasando por una grave crisis, hasta el punto de que se podrían plantearse el divorcio. Por ahora, habrá que esperar unos meses hasta que se emitan los primeros capítulos. Tendremos paciencia.