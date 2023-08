Brad Pitt tuvo un fin de semana de pasión con la famosa española que nunca hubieras imaginado

Todo el mundo sabe que Brad Pitt es uno de los actores más emblemáticos del panorama internacional. En más de una ocasión le han considerado el artista más atractivo y una famosa colaboradora de Telecinco ha tenido la suerte de tener un romance con él. Antes de desvelar la identidad de esta tertuliana podemos dar una pista: ha estado casada con un hombre muy conocido. En estos momentos está concursando en un programa de Mediaset y supuestamente su situación económica no es buena. De hecho, el programa ‘Fiesta’ ha asegurado que tiene una gran deuda con Hacienda. ¿Cuánto podría ganar si hablara claramente de su romance con Brad Pitt?

La identidad de la famosa de Telecinco

Estamos hablando de Makoke, exmujer de Kiko Matamoros. Para entender esta noticia debemos hablar de un punto importante. Brad Pitt no es la única celebridad con la que ha mantenido una relación sentimental. Makoke, cuando era muy joven y todavía no trabajaba en televisión, conoció a Julio Iglesias y el cantante quedó prendado de ella. Se enamoraron, pero la relación no funcionó. Fue Makoke la que tomó la decisión y de un momento a otro se armó de valor y cortó con él. Algo muy parecido le pasó con Brad Pitt. Eso sí, de ambas estrellas habla maravillas y asegura que le trataron estupendamente.

Makoke conoció al actor de Hollywood en 1997, cuando aterrizó en España para presentar ‘Siete años en el Tibet’, una película dirigida por Jean-Jacques Annaud. La tertuliana conoce muy bien cómo funciona la televisión. Está concursando en ‘Vaya Vacaciones’ y sabe que debe generar espectáculo si quiere atraer la atención de la audiencia, por eso ha sacado a relucir su historia con Brad Pitt. “Me pidió que le acompañara a una finca en el campo. Luego me dijo que me fuera con él a Francia, pero no. No me apetecía estar más con él ni dormir más con él”.

Makoke rechazó a Brad Pitt

Makoke ha bromeado con el breve romance que mantuvo con Brad Pitt. Asegura que el actor se quedó con ganas de más, pero supuestamente ella no se sintió a gusto. Ha insinuado que el artista no está a la altura de las expectativas. De hecho ha dicho que “no daba la talla”. La historia era un secreto a voces. Es la primera vez que la exmujer de Kiko Matamoros se pronuncia sobre un tema que siempre ha sido tabú. Para ella es delicado porque sus detractores le acusan de vender su vida privada. Es cierto que ha abierto muchas parcelas de su vida, pero sigue guardando muchos secretos.

La colaboradora ha dejado claro que no tiene nada malo que decir del actor. Eso sí, en su momento le encontró un gran defecto que todavía le sigue sorprendiendo. “No me gustaba como comía. No comía bien. Es un caballero, un señor muy educado. No puedo decir nada malo de él”. Del que sí tiene cosas malas que decir es de Kiko Matamoros, con quien tiene problemas bastante contundentes.

Nuevos ataques a Kiko Matamoros

Makoke ha terminado mal con Kiko Matamoros y se ha terminado separando de todos los novios que ha tenido después de estar con el tertuliano. Pero asegura que está encantada con su situación sentimental porque ahora tiene otras prioridades. “La verdad es que yo lo vivo de la mejor de las maneras. Yo no tengo nada que hacer, decir u opinar. Estoy muy bien sola, quiero mucho mi vida, estoy muy bien rodeada y tengo unos hijos maravillosos”.